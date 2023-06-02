«Это все, что нам осталось». Мизулина просит Генпрокуратуру проверить певицу Алену Швец на ЛГБТ-пропаганду среди детей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой изучить песни российской исполнительны Алены Швец на наличие пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом она рассказала 2 июня в своем Тelegram-канале.



Мизулина прикрепила текст обращения, в котором сказано, что Швец «романтизирует однополые отношения» в песнях «Две девочки», «В кабинете у директора», «Лучшие подружки» и «Мальчики плачут». К тому же общественница обратила внимание на ненормативную лексику в текстах артистки в песне «Молекулярная физика». Помимо этого, глава Лиги усмотрела пропаганду употребления алкоголя и табачных изделий в главном хите Алены Швец «Вино и сигареты — это все, что нам осталось».

