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    «Это все, что нам осталось». Мизулина просит Генпрокуратуру проверить певицу Алену Швец на ЛГБТ-пропаганду среди детей

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    14 комментариев

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой изучить песни российской исполнительны Алены Швец на наличие пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом она рассказала 2 июня в своем Тelegram-канале.

    Мизулина прикрепила текст обращения, в котором сказано, что Швец «романтизирует однополые отношения» в песнях «Две девочки», «В кабинете у директора», «Лучшие подружки» и «Мальчики плачут». К тому же общественница обратила внимание на ненормативную лексику в текстах артистки в песне «Молекулярная физика». Помимо этого, глава Лиги усмотрела пропаганду употребления алкоголя и табачных изделий в главном хите Алены Швец «Вино и сигареты — это все, что нам осталось».

    По словам Мизулиной, жалобы на творчество Алены Швец Лиге поступили от интернет-пользователей.

    Ранее с Мизулиной встретились российские исполнительницы Инстасамка (Дарья Зотеева) и Хофманита (Анна Михеева). По словам главы Лиги безопасного интернета, рэперши планируют удалить все треки с «опасной информацией».

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    Комментарии 14

    alexpv02 Июн 2023 в 13:17
    А я тут детектив смотрю по Кинопоиску, и там присутствует гейская тема, так скажу я вам, нет лучшей антипропаганде голубой темы, чем нормальному мужику посмотреть подобные фильмы. Не запрещать надо , а наоборот показывать, лично я против голубых ничего не имею, но проблеваться и протошниться при подобных сценах приходится)))
    +0−0
    27638631502 Июн 2023 в 13:10
    Мда…От осинки не родятся апельсинки..Яблочко от яблоньки недалеко падает…Какое дерево, такая и груша…Правы были древние агрономы. Впрочем в таком грунте только сорняки и растут.
    +2−0
    Гость02 Июн 2023 в 13:07
    Швец действительно мерзкая. Только вот реальное влияние на неокрепшие умы юных лесбиянок она оказывала года этак два назад. Мизулина припозднилась с проверками - поколение уже выросло.
    +0−1
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