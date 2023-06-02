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    В Курске было громко. ПВО сбила дроны, а жителей просят сохранять спокойствие

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    Несколько украинских беспилотников были сбиты системой ПВО рядом с Курском в ночь на 2 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Он попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что город находится под надежной защитой военных. При обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в службу 112.

    Около часа ночи жители Курска сообщали в соцсетях о «как минимум семи» громких взрывах и задымлении в небе.

    1 июня неспокойно было и в соседней Белгородской области. В Шебекинском районе за сутки пострадали в результате обстрелов 12 человек. Очевидцы показывали, как горело одно из зданий, попавшее под огонь. А в самом Белгороде, предположительно, взорвался дрон, пострадали двое.

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