В Курске было громко. ПВО сбила дроны, а жителей просят сохранять спокойствие

Несколько украинских беспилотников были сбиты системой ПВО рядом с Курском в ночь на 2 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



Он попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что город находится под надежной защитой военных. При обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в службу 112.



Около часа ночи жители Курска сообщали в соцсетях о «как минимум семи» громких взрывах и задымлении в небе.



1 июня неспокойно было и в соседней Белгородской области. В Шебекинском районе за сутки пострадали в результате обстрелов 12 человек. Очевидцы показывали, как горело одно из зданий, попавшее под огонь. А в самом Белгороде, предположительно, взорвался дрон, пострадали двое.

