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    Четвертому фигуранту дела о мошенничестве в петербургском фонде имущества избрали меру пресечения. Следствие не послушали

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    Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест гендиректора компании АРИН Андрея Тетыша, который был задержан в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Следствие просило о другом.

    Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие ходатайствовало о заключении Тетыша под стражу, однако суд отказал, избрав домашний арест до 24 июля. Обвинение ему не предъявлялось. Характерно, что в случае с тремя другими фигурантам, включая директора фонда имущества Станислава Гармаша, следствие изначально просило о домашнем аресте, суд ходатайство удовлетворил.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о двух уголовных делах об особо крупном мошенничестве, в одном из которых фигурирует компания АРИН. По мнению полиции, фонд имущества организовывал торги по продаже собственности ГУП МПБО-2 за официальную комиссию с итоговой цены. В качестве фиктивного посредника он привлек АРИН, которому перевел 40% своего вознаграждения, хотя никакой работы компания не выполняла.

    Во втором деле значится идентичная фабула, но речь идет о продаже частных земельных участков, а фиктивным посредником следствие называет ИП Васильев А. В. Общая сумма хищений оценивается примерно в 10 миллионов рублей. По итогам обысков были задержаны и теперь уже отправлены под домашний арест Станислав Гармаш, его заместитель Евгения Политова, Андрей Тетыш и предприниматель Андрей Васильев. Подробности читайте на «Фонтанке».

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    АРИНТетышМошенничествоФонд имущества
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    Комментарии 1

    ДЮрьевич01 Июн 2023 в 21:53
    Какое доброе правосудие …. Россия страна возможностей
    +1−0
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