Четвертому фигуранту дела о мошенничестве в петербургском фонде имущества избрали меру пресечения. Следствие не послушали

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест гендиректора компании АРИН Андрея Тетыша, который был задержан в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Следствие просило о другом.



Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие ходатайствовало о заключении Тетыша под стражу, однако суд отказал, избрав домашний арест до 24 июля. Обвинение ему не предъявлялось. Характерно, что в случае с тремя другими фигурантам, включая директора фонда имущества Станислава Гармаша, следствие изначально просило о домашнем аресте, суд ходатайство удовлетворил.