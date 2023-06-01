Четвертому фигуранту дела о мошенничестве в петербургском фонде имущества избрали меру пресечения. Следствие не послушали

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест гендиректора компании АРИН Андрея Тетыша, который был задержан в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Следствие просило о другом.
Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие ходатайствовало о заключении Тетыша под стражу, однако суд отказал, избрав домашний арест до 24 июля. Обвинение ему не предъявлялось. Характерно, что в случае с тремя другими фигурантам, включая директора фонда имущества Станислава Гармаша, следствие изначально просило о домашнем аресте, суд ходатайство удовлетворил.
«Фонтанка» подробно рассказывала о двух уголовных делах об особо крупном мошенничестве, в одном из которых фигурирует компания АРИН. По мнению полиции, фонд имущества организовывал торги по продаже собственности ГУП
Во втором деле значится идентичная фабула, но речь идет о продаже частных земельных участков, а фиктивным посредником следствие называет ИП