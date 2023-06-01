В Петербурге задержаны руководители Фонда имущества и агентства недвижимости АРИН. В деле — крупное мошенничество на известных адресах

Экономическая полиция задержала генерального директора городского АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша. Компанию ему составил не только заместитель, но и глава известного агентства АРИН Андрей Тетыш.



По данным «Фонтанки», полиция и ОМОН заходили в здание Фонда имущества накануне. Кроме того, обыски прошли в офисе АРИН на Невском проспекте и в квартирах нескольких фигурантов. По итогам задержаны Станислав Гармаш, его заместитель Евгения Политова, Андрей Тетыш и индивидуальный предприниматель Андрей Васильев. Два уголовных дела возбуждены еще 24 мая по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



«Фонтанка» знает, что фабула в обоих случаях идентичная, меняются только участники и конкретные объекты, при этом роль Фонда имущества остается организационной. Речь идет о привлечении сторонней организации при реализации собственности юридических лиц: она, как считает следствие, оказывает фейковые посреднические услуги, но получает за это вполне реальное вознаграждение, которое потом делят все заинтересованные.



Речь, в частности, о продаже имущества ГУП МПБО-2 (покупателем в итоге предсказуемо стал региональный оператор Петербурга по обращению с отходами НЭО, который и занимается реконструкцией бывшего предприятия ГУП на Волхонском шоссе) и о продаже участка ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте. Дела объединены, в общей сложности сумма ущерба оценивается в 10 млн рублей. Подробности «Фонтанка» расскажет совсем скоро.

