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    В Петербурге задержаны руководители Фонда имущества и агентства недвижимости АРИН. В деле — крупное мошенничество на известных адресах

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    4 комментария

    Экономическая полиция задержала генерального директора городского АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша. Компанию ему составил не только заместитель, но и глава известного агентства АРИН Андрей Тетыш.

    По данным «Фонтанки», полиция и ОМОН заходили в здание Фонда имущества накануне. Кроме того, обыски прошли в офисе АРИН на Невском проспекте и в квартирах нескольких фигурантов. По итогам задержаны Станислав Гармаш, его заместитель Евгения Политова, Андрей Тетыш и индивидуальный предприниматель Андрей Васильев. Два уголовных дела возбуждены еще 24 мая по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

    «Фонтанка» знает, что фабула в обоих случаях идентичная, меняются только участники и конкретные объекты, при этом роль Фонда имущества остается организационной. Речь идет о привлечении сторонней организации при реализации собственности юридических лиц: она, как считает следствие, оказывает фейковые посреднические услуги, но получает за это вполне реальное вознаграждение, которое потом делят все заинтересованные.

    Речь, в частности, о продаже имущества ГУП МПБО-2 (покупателем в итоге предсказуемо стал региональный оператор Петербурга по обращению с отходами НЭО, который и занимается реконструкцией бывшего предприятия ГУП на Волхонском шоссе) и о продаже участка ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте. Дела объединены, в общей сложности сумма ущерба оценивается в 10 млн рублей. Подробности «Фонтанка» расскажет совсем скоро.

    АО «Фонд Имущества Санкт-Петербурга» — единственная организация, уполномоченная продавать принадлежащее городу государственное имущество. Координацию и регулирование деятельности фонда осуществляет Комитет имущественных отношений.
    Согласно действующему законодательству основным способом продажи государственного имущества являются аукционы. Фонд имущества Санкт-Петербурга проводит классические английские аукционы с аукционистом.

    Помимо основной деятельности, фонд осуществляет оценку бизнеса, объектов недвижимого и движимого имущества, ценных бумаг, нематериальных активов, производит необходимые действия по государственной регистрации прав, обременений в отношении объектов недвижимости, проводит консультации в области оценки и маркетинга, занимается юридическим сопровождением сделок.

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    Комментарии 4

    Гость01 Июн 2023 в 11:54
    зря КИО обошли стороной
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 11:51
    Отправить всех добровольцами на СВО. Без льгот и жалованья.
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 11:46
    в новой россии деятельность фондов будет под запретом, а все организаторы расстреляны
    +1−0
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