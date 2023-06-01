Экономическая полиция задержала генерального директора городского АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша. Компанию ему составил не только заместитель, но и глава известного агентства АРИН Андрей Тетыш.
По данным «Фонтанки», полиция и ОМОН заходили в здание Фонда имущества накануне. Кроме того, обыски прошли в офисе АРИН на Невском проспекте и в квартирах нескольких фигурантов. По итогам задержаны Станислав Гармаш, его заместитель Евгения Политова, Андрей Тетыш и индивидуальный предприниматель Андрей Васильев. Два уголовных дела возбуждены еще
«Фонтанка» знает, что фабула в обоих случаях идентичная, меняются только участники и конкретные объекты, при этом роль Фонда имущества остается организационной. Речь идет о привлечении сторонней организации при реализации собственности юридических лиц: она, как считает следствие, оказывает фейковые посреднические услуги, но получает за это вполне реальное вознаграждение, которое потом делят все заинтересованные.
Речь, в частности, о продаже имущества ГУП МПБО-2 (покупателем в итоге предсказуемо стал региональный оператор Петербурга по обращению с отходами НЭО, который и занимается реконструкцией бывшего предприятия ГУП на Волхонском шоссе) и о продаже участка ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте. Дела объединены, в общей сложности сумма ущерба оценивается в
В Петербурге задержаны руководители Фонда имущества и агентства недвижимости АРИН. В деле — крупное мошенничество на известных адресах
Экономическая полиция задержала генерального директора городского АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислава Гармаша. Компанию ему составил не только заместитель, но и глава известного агентства АРИН Андрей Тетыш.
АО «Фонд Имущества Санкт-Петербурга» — единственная организация, уполномоченная продавать принадлежащее городу государственное имущество. Координацию и регулирование деятельности фонда осуществляет Комитет имущественных отношений.
Согласно действующему законодательству основным способом продажи государственного имущества являются аукционы. Фонд имущества Санкт-Петербурга проводит классические английские аукционы с аукционистом.
Помимо основной деятельности, фонд осуществляет оценку бизнеса, объектов недвижимого и движимого имущества, ценных бумаг, нематериальных активов, производит необходимые действия по государственной регистрации прав, обременений в отношении объектов недвижимости, проводит консультации в области оценки и маркетинга, занимается юридическим сопровождением сделок.