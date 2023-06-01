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    Директора петербургского Фонда имущества отправили под домашний арест

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    1 комментарий

    Октябрьский районный суд избрал меру пресечения директору петербургского Фонда имущества Станиславу Гармашу и еще двоим фигурантам дела о крупном мошенничестве. Всех отправили под домашний арест.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 июня, речь, помимо Гармаша, идет о его заместителе в Фонде Евгении Политовой и предпринимателе Андрее Васильеве. Суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте. При этом обвинение не предъявлялось.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о прошедших накануне обысках в Фонде имущества. Их провели в рамках двух аналогичных уголовных дел по особ крупному мошенничеству, впоследствии объединенных. Трое названных в сообщении пресс-службы имеют отношение к одному из них: по версии следствия, хищение произошло в 2019-2020 годах при продаже двух участков на Лиговском и Шуваловском проспектах, которой занимался Фонд за официальную комиссию от итоговой цены. Полиция считает, что сотрудники организации фиктивно привлекли как посредника в этой работе ИП Васильев А.В., которое работ на самом деле не выполняло, однако часть комиссии получило. Сумма хищений в данном случае исчисляется 4,3 млн рублей.

    Между тем, после обыском также был задержан гендиректор компании АРИН Андрей Тетыш, он проходит по другому идентичному кейсу: его компания, считает следствие, выступала фиктивным посредником при организации торгов по имуществу ГУП МПБО-2, было похищено 5,2 млн. Мера пресечения для него пока не известна.

    Подробнее об этом деле читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    VKuser17419822101 Июн 2023 в 19:13
    Ну еще бы: такого уважаемого человека и в СИЗО! Комфортно будет сидеть дома.....
    +0−0
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