Директора петербургского Фонда имущества отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения директору петербургского Фонда имущества Станиславу Гармашу и еще двоим фигурантам дела о крупном мошенничестве. Всех отправили под домашний арест.



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 июня, речь, помимо Гармаша, идет о его заместителе в Фонде Евгении Политовой и предпринимателе Андрее Васильеве. Суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте. При этом обвинение не предъявлялось.



«Фонтанка» подробно рассказывала о прошедших накануне обысках в Фонде имущества. Их провели в рамках двух аналогичных уголовных дел по особ крупному мошенничеству, впоследствии объединенных. Трое названных в сообщении пресс-службы имеют отношение к одному из них: по версии следствия, хищение произошло в 2019-2020 годах при продаже двух участков на Лиговском и Шуваловском проспектах, которой занимался Фонд за официальную комиссию от итоговой цены. Полиция считает, что сотрудники организации фиктивно привлекли как посредника в этой работе ИП Васильев А.В., которое работ на самом деле не выполняло, однако часть комиссии получило. Сумма хищений в данном случае исчисляется 4,3 млн рублей.

