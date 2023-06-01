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    В Петербурге загорелся «Мюзик-холл», более 40 лет ждавший реконструкции

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    8 комментариев

    Долгожданная реконструкция здания театра «Мюзик-холл» на Петроградской стороне в Петербурге началась с пожара.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в Александровском парке, 4М, поступил немногим позже половины седьмого часа вечера. К театру полетели шесть расчётов.

    Горело в помещении склада. Огонь повредил 10 квадратных метров обстановки. Силами тридцати пожарных его потушили в 19:11.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

    В марте «Мюзик-холл» попрощался со своей сценой концертом «Шаг в будущее». Здание ушло на реконструкцию, которая, как предполагается, займёт около трёх лет. Объект культурного наследия ремонтировали в 1980 году, в 2008-м сделали «косметику».

    Общая стоимость контракта — 9,5 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о запланированных изменениях и показывала, что скрывается за занавесом.

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    Комментарии 8

    Гость01 Июн 2023 в 20:46
    Шаляпин пел в Народном Доме.
    +0−0
    27732961101 Июн 2023 в 20:26
    А ведь когда-то это был кинотеатр "ВЕЛИКАН"
    +0−0
    виктор эммануил01 Июн 2023 в 20:16
    А ведь когда то это был Народный Дом.Что в нём сейчас народного?
    +0−0
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