В Петербурге загорелся «Мюзик-холл», более 40 лет ждавший реконструкции

Долгожданная реконструкция здания театра «Мюзик-холл» на Петроградской стороне в Петербурге началась с пожара.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в Александровском парке, 4М, поступил немногим позже половины седьмого часа вечера. К театру полетели шесть расчётов.
Горело в помещении склада. Огонь повредил 10 квадратных метров обстановки. Силами тридцати пожарных его потушили в 19:11.
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
В марте «Мюзик-холл» попрощался со своей сценой концертом «Шаг в будущее». Здание ушло на реконструкцию, которая, как предполагается, займёт около трёх лет. Объект культурного наследия ремонтировали в 1980 году, в 2008-м сделали «косметику».
Общая стоимость контракта — 9,5 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о запланированных изменениях и показывала, что скрывается за занавесом.