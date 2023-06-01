В Петербурге загорелся «Мюзик-холл», более 40 лет ждавший реконструкции

Долгожданная реконструкция здания театра «Мюзик-холл» на Петроградской стороне в Петербурге началась с пожара.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в Александровском парке, 4М, поступил немногим позже половины седьмого часа вечера. К театру полетели шесть расчётов.



Горело в помещении склада. Огонь повредил 10 квадратных метров обстановки. Силами тридцати пожарных его потушили в 19:11.



«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.



В марте «Мюзик-холл» попрощался со своей сценой концертом «Шаг в будущее». Здание ушло на реконструкцию, которая, как предполагается, займёт около трёх лет. Объект культурного наследия ремонтировали в 1980 году, в 2008-м сделали «косметику».

