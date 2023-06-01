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    Забывчивая вдова напугала персонал в парке «Монрепо»

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    3 комментария

    Забывчивая любительница выборгских пейзажей заставила понервничать персонал и посетителей парка «Монрепо». По тревоге был вызван наряд, сообщает 1 июня в своём телеграм-канале Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

    Персонал парка встревожил яркий тяжелый пакет, который некая дама оставила возле касс при входе в «Монрепо». Сама женщина углубилась в парк. Сотрудники нажали кнопку сигнализации.

    Прибывший наряд Росгвардии визуально сразу определил, что начинка в пакете не мирная. Там лежали патроны для гладкоствольного оружия, несколько пачек разного калибра. Когда пересчитали, патронов оказалось больше сотни.

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    канал Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Даму нашли, попросили прервать прогулку и отвезли в отдел. Там женщина объяснила, что не замышляла ничего дурного.

    Она рассказала, что нашла патроны дома. Принадлежали они покойному мужу. Вдова собиралась сдать их в полицию, но по пути заехала в парк и случайно оставила пакет с патронами у входа.

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    ПатроныМонрепоРосгвардия
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    Комментарии 3

    28030352901 Июн 2023 в 19:08
    На провокацию похоже куда больше, чем на забывчивость.
    +0−0
    26184725101 Июн 2023 в 19:03
    Т.е. она собиралась прогуляться парку с пакетом массой килограмм 5?

    Как там по Станиславскому...?
    +0−0
    triton197701 Июн 2023 в 19:00
    Внезапные проблемы с памятью?)
    +0−0
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