Забывчивая вдова напугала персонал в парке «Монрепо»

Забывчивая любительница выборгских пейзажей заставила понервничать персонал и посетителей парка «Монрепо». По тревоге был вызван наряд, сообщает 1 июня в своём телеграм-канале Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.



Персонал парка встревожил яркий тяжелый пакет, который некая дама оставила возле касс при входе в «Монрепо». Сама женщина углубилась в парк. Сотрудники нажали кнопку сигнализации.



Прибывший наряд Росгвардии визуально сразу определил, что начинка в пакете не мирная. Там лежали патроны для гладкоствольного оружия, несколько пачек разного калибра. Когда пересчитали, патронов оказалось больше сотни.

