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    Собянин: После атаки БПЛА несколько семей обратились к психологам

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    Несколько московских семей обратились к психологам после атаки БПЛА, рассказал 30 мая в своём телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — говорится в сообщении.

    Мэр Москвы также добавил, что работники городских медицинских организаций весь день работали в усиленном режиме, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА.

    «Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте», — резюмировал Собянин.

    Напомним, утром 30 мая Москву атаковали 8 беспилотников. Как заявили в Минобороны РФ, 5 из них были сбиты, ещё 3 подавили, и они отклонились от намеченных целей. Пострадали 2 человека, госпитализация им не потребовалась.

    Атаку прокомментировал Владимир Путин. «Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать», — сказал президент России.

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    Атака беспилотников на МосквуСергей Собянин
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