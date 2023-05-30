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    ЗСДфест

    Как ограничат движение на Западном скоростном диаметре на время ЗСД Фонтанка Фест

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    В субботу, 3 июня, в Петербурге пройдет фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. На время его проведения движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга будет ограничено.

    С 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 1:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки, сообщает 30 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Движение в северном направлении будет осуществляться, как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.

    На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.

    С 16:00 3 июня до 0:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»

    Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест организован «Фонтанкой.ру» и компанией «Магистраль Северной столицы». В этот день с полудня до полуночи центральный участок ЗСД — та его часть, что ведет с севера города на юг, — будет отдан в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, в 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42 будет работать с 12 до 20 часов. Подробнее о фестивале читайте в сюжете «Фонтанки».

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