Как ограничат движение на Западном скоростном диаметре на время ЗСД Фонтанка Фест

В субботу, 3 июня, в Петербурге пройдет фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. На время его проведения движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга будет ограничено.



С 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 1:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки, сообщает 30 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Движение в северном направлении будет осуществляться, как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.