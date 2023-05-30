Как ограничат движение на Западном скоростном диаметре на время ЗСД Фонтанка Фест

В субботу, 3 июня, в Петербурге пройдет фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. На время его проведения движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга будет ограничено.
С 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 1:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки, сообщает 30 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Движение в северном направлении будет осуществляться, как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.
На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.
С 16:00 3 июня до 0:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.