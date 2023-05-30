Лидеры в области ИИ сравнили опасность своих технологий с ядерной войной и пандемией

Лидеры в области искусственного интеллекта предупредили, что их разработки могут нести смертельную опасность для человечества. Об этом сообщается в заявлении организации Center for AI Safety (Центр безопасности ИИ).

«Снижение риска исчезновения из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками социального масштаба, такими, как пандемии и ядерная война», — сказано в публикации на сайте.

Открытое письмо подписали уже свыше 300 человек. В их числе — генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.