    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.06eur85.9

    Лидеры в области ИИ сравнили опасность своих технологий с ядерной войной и пандемией

    783
    6 комментариев

    Лидеры в области искусственного интеллекта предупредили, что их разработки могут нести смертельную опасность для человечества. Об этом сообщается в заявлении организации Center for AI Safety (Центр безопасности ИИ).

    «Снижение риска исчезновения из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками социального масштаба, такими, как пандемии и ядерная война», — сказано в публикации на сайте.

    Открытое письмо подписали уже свыше 300 человек. В их числе — генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.

    Напомним, в конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк в числе прочих призвали создателей ИИ остановить исследование мощных систем. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте организации Future of Life.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Искусственный интеллект
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close