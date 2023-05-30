«Там три девчонки было». Жители дома на Ленинском рассказали о прилёте беспилотника

Жители дома на Ленинском проспекте, в который 30 мая попал беспилотник, рассказали РИА Новости о произошедшем. По их словам, аппарат залетел в квартиру на 14 этаже, взрыва не было, люди не пострадали.



«На 14 этаже в квартиру проник. Там три девчонки было», — сообщил собеседник агентства.



Другой местный житель отметил, что звуков взрыва слышно не было. К нему в дверь постучали полицейские и попросили выйти из дома.



«Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить», — сказал собеседник.



Жильцы говорят, что всех вывели на улицу около 6 утра. Находящийся на месте корреспондент РИА Новости передаёт, что люди находятся рядом с домом. Для них подогнали автобус, где можно посидеть в салоне. Сад дом 92, корпус 1, по Ленинскому оцеплен, рядом дежурят скорые и пожарные. Около подъезда можно разглядеть обломки серого аппарата.

