«Там три девчонки было». Жители дома на Ленинском рассказали о прилёте беспилотника

Жители дома на Ленинском проспекте, в который 30 мая попал беспилотник, рассказали РИА Новости о произошедшем. По их словам, аппарат залетел в квартиру на 14 этаже, взрыва не было, люди не пострадали.
«На 14 этаже в квартиру проник. Там три девчонки было», — сообщил собеседник агентства.
Другой местный житель отметил, что звуков взрыва слышно не было. К нему в дверь постучали полицейские и попросили выйти из дома.
«Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить», — сказал собеседник.
Жильцы говорят, что всех вывели на улицу около 6 утра. Находящийся на месте корреспондент РИА Новости передаёт, что люди находятся рядом с домом. Для них подогнали автобус, где можно посидеть в салоне. Сад дом 92, корпус 1, по Ленинскому оцеплен, рядом дежурят скорые и пожарные. Около подъезда можно разглядеть обломки серого аппарата.
«Нам позвонили из Химок, практически разбудили нас, сказали, мол, к вам там прилетело. Мы сразу выбежали смотреть, но крылышки они уже убрали», — рассказывает жительница дома.
Подробнее об атаке беспилотников на столицу и область читайте на «Фонтанке». Губернатор Московской области подтвердил факт работы ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двоим потребовалась медицинская помощь, госпитализировать никого не пришлось.