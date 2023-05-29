«Металлические стержни срезаны». На проспекте Энгельса рухнул светофор

На пересечении проспекта Энгельса и улицы Есенина на асфальте оказался светофор. Снимком 29 мая с «Фонтанкой» поделился читатель.
«Металлические стержни срезаны», — отметил наш собеседник.
Заявка о падении светофора поступила около половины четвертого, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». С проезжей части его убрали, сейчас светофорный пост уже работает, а колонку восстановят завтра.
О причинах падения светофора в учреждении не сообщили.
Ранее в МЧС предупреждали петербуржцев о сильном ветре. Высота волн в Невской губе Финского залива в понедельник может достигать полуметра и метра, а ветер — разгоняться до 15 метров в секунду.