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    «Металлические стержни срезаны». На проспекте Энгельса рухнул светофор

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    На пересечении проспекта Энгельса и улицы Есенина на асфальте оказался светофор. Снимком 29 мая с «Фонтанкой» поделился читатель.

    «Металлические стержни срезаны», — отметил наш собеседник.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Заявка о падении светофора поступила около половины четвертого, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». С проезжей части его убрали, сейчас светофорный пост уже работает, а колонку восстановят завтра.

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    О причинах падения светофора в учреждении не сообщили.

    Ранее в МЧС предупреждали петербуржцев о сильном ветре. Высота волн в Невской губе Финского залива в понедельник может достигать полуметра и метра, а ветер — разгоняться до 15 метров в секунду.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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