Белгородская область снова под обстрелом ВСУ. Пострадали четыре человека

Несколько населенных пунктов в Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. Об этом 29 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в Шебекино атаковали два промышленных предприятия. У одного из них загорелся производственный корпус.



«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — заявил Гладков.



На втором предприятии, добавил он, видимых повреждений не обнаружено. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

