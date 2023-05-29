Белгородская область снова под обстрелом ВСУ. Пострадали четыре человека

Несколько населенных пунктов в Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. Об этом 29 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекино атаковали два промышленных предприятия. У одного из них загорелся производственный корпус.
«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — заявил Гладков.
На втором предприятии, добавил он, видимых повреждений не обнаружено. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудников вывезли на безопасное расстояние.
Обстрелам также подверглось село Новая Таволжанка. Из-за повреждения линии электропередачи там пропал свет. Электричества нет в том числе в деревне Шамино и селе Архангельское.
В селе Козинка Грайворонского округа после атаки загорелось здание гостиницы и мойки. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что лучший способ решения проблемы обстрелов региона — это присоединение Харькова и Харьковской области. Он рассказал, что с начала спецоперации в Белгородскую область со стороны Украины заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.