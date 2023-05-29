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    Белгородская область снова под обстрелом ВСУ. Пострадали четыре человека

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    27 комментариев

    Несколько населенных пунктов в Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. Об этом 29 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Шебекино атаковали два промышленных предприятия. У одного из них загорелся производственный корпус.

    «Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — заявил Гладков.

    На втором предприятии, добавил он, видимых повреждений не обнаружено. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

    Обстрелам также подверглось село Новая Таволжанка. Из-за повреждения линии электропередачи там пропал свет. Электричества нет в том числе в деревне Шамино и селе Архангельское.

    В селе Козинка Грайворонского округа после атаки загорелось здание гостиницы и мойки. На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что лучший способ решения проблемы обстрелов региона — это присоединение Харькова и Харьковской области. Он рассказал, что с начала спецоперации в Белгородскую область со стороны Украины заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.

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    Белгородская область
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    Комментарии 27

    Гость29 Мая 2023 в 12:56
    Очень хорошо, но мало!
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