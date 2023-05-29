Диплом с подтверждением: как поставить апостиль и кому это нужно

Узнайте, как поставить апостиль на диплом или аттестат с помощью нашего краткого руководства. Расскажем, кому необходимо поставить апостиль на свои документы об образовании, какой процесс требуется пройти.

Любой документ, который вы везете с собой за границу, может потребовать подтверждения подлинности — для этого и нужен апостиль (об этом договорились страны-участники Гаагской конвенции еще в 1951 году). Дипломы и аттестаты — в их числе. С апостилем на оригинал документа действует простой принцип: кто документ выдал, тот его и удостоверяет. Поэтому в случае с документами об образовании штамп должен поставить Рособрнадзор. Подавать заявку можно самому — например, через МФЦ или непосредственно в Департамент образования Москвы или Комитет по науке и высшей школе в Санкт-Петербурге. А можно — с помощью посредников, у которых богатый опыт работы и которые знакомы со всеми нюансами процедуры.

Совсем скоро тысячи выпускников школ и вузов получат аттестаты и дипломы. И некоторым из них захочется хочет продолжить учиться или начать работать за границей. Но тогда потребуется легализовать документ об образовании. Для этого нужен апостиль — штамп, подтверждающий, что документ, который вы получили, подлинный. Однако в процессе получения могут возникнуть трудности, особенно с учетом повышенного спроса на эту услугу, которая возникла в последний год. Время апостилирования в Петербурге и Москве растягивается на срок от 4 месяцев до полугода.

Для начала надо разобраться, что именно от вас потребуется на «той» стороне. Если там, куда вы обращаетесь, достаточно апостиля на копии или переводе диплома — это значительно упрощает дело. Потребуется всего 5–7 рабочих дней, а если необходимо быстрее — можно заказать услугу срочного апостиля, которая займет всего один день. Но! Необходимо помнить, что в таком случае апостиль удостоверяет подпись и печать нотариуса на копии, а не подлинность самого диплома или аттестата.. Если потом вам понадобится обратиться в другое место, где могут быть иные правила, то придется запускать процесс апостилирования заново. При этом полученная ранее копия станет не релевантной, т.к. на оригинале появится штамп апостиля. С учетом того, что сроки, в которые нужен документ, могут быть ограничены — например, при поступлении, в вуз, — лучше решить все вопросы за один раз, поставив апостиль на оригинал.



Важен результат

С момента подачи документов до получения апостиля может пройти до полугода. При этом результат в конце пути может быть и отрицательным. Срок зависит от расторопности всех сторон, участвующих в процессе. Например, в департаменте образования может быть внутренняя очередь на обработку документов для формирования запроса. Сам запрос может быть отправлен через неопределенное количество времени. Сотрудники образовательного учреждения, которые готовят ответ на него, тоже могут быть загружены. А могут и вообще не ответить, если ответственного человека нет на месте, школа/вуз не могут предоставить образец подписи должностного лица или оттиска печати. А может, и просто письмо затерялось или попало в папку «Спам». Бегать за учебным заведением и заставлять отвечать на вопросы кто-то из чиновников вряд ли будет. В результате довольно часто через полгода люди получают отказ в апостилировании.

Самые распространенные причины отказа:



учреждение, выдавшее документ, не ответило на запрос апостилирующего органа;



при заполнении документа были сделаны ошибки;



документ изначально был в ненадлежащем состоянии и т.д.



Поэтому специалисты «Б2Б-Перевод» сначала проверяют, правильно ли оформлен диплом или аттестат на момент выдачи документа — и если есть ошибки, то сразу предложат сделать дубликат, чтобы не терять драгоценное время. Потом они сопровождают процесс, контролируя его на каждом этапе. При таком подходе отказов в апостилировании практически нет, а срок — значительно короче.



Готовьте документы

В компании «Б2Б-Перевод» юристы разработали методологию, благодаря которой апостилировать оригиналы документов можно очень легко. Но предварительно нужно как можно лучше подготовиться. Не забудьте, что для апостиля на аттестат и другие документы об образовании нужны нотариально заверенная копия паспорта, а если была смена фамилии — то и заверенная у нотариуса копия документа, подтверждающего это. Также понадобится согласие на обработку персональных данных. Доверенность, оформленная у нотариуса, необходима, если вместо вас подает документы другой человек или организация, специализирующаяся на легализации документов. Как поставить апостиль на диплом, если вы за границей? Вы находитесь за границей — и у вас просрочен внутренний паспорт РФ? Вы за границей, паспорт с собой и нет его нотариальной копии? В этих и во множестве других нестандартных случаев — ответ один: лучше сразу обращайтесь к нашему эксперту. Это сэкономит время и деньги.



Тонкости и нюансы

Любая ситуация с апостилем, которая кажется вам сложной и уникальной, наверняка уже знакома специалистам компании «Б2Б Перевод» — и они помогут вам с ней разобраться.



Например:



В разные годы требования к заполнению документов были разные. При апостилировании это очень важно, так как документ, выданный в 2000-х годах, не соответствует современным требованиям, и по таким часто приходят отказы. Но юристы компании проверяют документы именно на дату выдачи — и если он соответствует требованиям того времени, то отстаивают право клиента на апостиль.



Необходимо получить повторный документ, если в ваш диплом/аттестат закрались ошибки, на нем есть пятна или грязь, текст стал нечитаемым. Но не все ошибки критичны. Поэтому сначала изучаем документ, потом, если необходимо, получаем дубликат — и тогда уже апостилируем документ без рисков отказа.



Таких случаев может быть множество, но большинство из них можно решить благодаря профессиональному подходу компании



А можно быстрее?

Официальный срок получения апостиля на диплом и аттестат — 45 дней, а реальный может занимать до 6 месяцев. Стоимость государственной пошлины — 2500 рублей. Срочный апостиль на диплом или аттестат в «Б2Б-Перевод» можно сделать в срок от 10 до 30 дней. Помимо апостиля здесь можно сразу же перевести документ на 50 языков и заверить перевод нотариально.



Доверять документы необходимо профессионалам. «Б2Б-Перевод» работает на рынке более 10 лет, специализируется на синхронном и письменном переводе а также легализации документов. Особое внимание здесь уделяют китайскому языку. Пять лет подряд компания была эксклюзивным переводчиком на Ялтинском международном экономическом форуме. Также, в соответствии с распоряжением Президента РФ, ею был заключен контракт на перевод на Китайско-российском форуме Медиа-СМИ. Все компетенции компания вложила и в направление, которое занимается тем, что ставит апостили на документы. Ведь переводы и апостили — это ключ к более широким возможностям во всем мире.

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