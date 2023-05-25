Власти Петербурга отсрочат введение курортного сбора

Правительство Петербурга перенесло введение курортного сбора на 2024 год. Об этом 25 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, такое решение было принято по результатам совещаний с участниками рынка. Однако в 2023 году власти Северной столицы рассчитывают завершить подготовительную работу.
«Нам понятно, что нужно ввести вот эти нормативно-правовые акты и к взиманию вернуться уже в следующем году. Так что в этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет», — сказал Борис Пиотровский.
Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сам закон о введении курортного сбора еще не принят, но власти уже придумали как штрафовать за его неуплату туристов и гостиницы. О том, какую опасность в нововведении бизнес, читайте здесь.