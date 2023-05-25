    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    759мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.98eur85.88

    Власти Петербурга отсрочат введение курортного сбора

    1173
    14 комментариев

    Правительство Петербурга перенесло введение курортного сбора на 2024 год. Об этом 25 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, такое решение было принято по результатам совещаний с участниками рынка. Однако в 2023 году власти Северной столицы рассчитывают завершить подготовительную работу.

    «Нам понятно, что нужно ввести вот эти нормативно-правовые акты и к взиманию вернуться уже в следующем году. Так что в этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет», — сказал Борис Пиотровский.

    Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сам закон о введении курортного сбора еще не принят, но власти уже придумали как штрафовать за его неуплату туристов и гостиницы. О том, какую опасность в нововведении бизнес, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close