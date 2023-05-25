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    Боевые действия

    Омбудсмен Москалькова: ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными

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    Обмен пленными между ЧВК «Вагнер» и украинской стороной состоялся 25 мая. Информацию об этом подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Сегодня ЧВК «Вагнер» провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

    Пресс-служба создателя ЧВК, Евгения Пригожина, позднее опубликовала видео, из которого следует, что в Россию были возвращены не только бойцы ЧВК «Вагнер». Украинской стороне же были переданы обычные бойцы и тела двух иностранцев.

    Ранее Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут (Артемовск). По его словам, были потеряны около 20 тысяч человек. Половина из них — заключенные.

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    В данный момент, согласно заявлению пресс-службы Пригожина, ЧВК начала вывод подразделений из взятого города.

    О взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР силами ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 20 мая. В течение пяти дней ЧВК должна была осмотреть территорию и создать рубежи обороны, а затем начать передачу города военным.

    Позже появилось подтверждение о взятии города от Минобороны. Президент России Владимир Путин поздравил со взятием и ЧВК «Вагнер», и Вооруженные силы РФ.

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