Омбудсмен Москалькова: ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными

Обмен пленными между ЧВК «Вагнер» и украинской стороной состоялся 25 мая. Информацию об этом подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.



«Сегодня ЧВК «Вагнер» провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.



Пресс-служба создателя ЧВК, Евгения Пригожина, позднее опубликовала видео, из которого следует, что в Россию были возвращены не только бойцы ЧВК «Вагнер». Украинской стороне же были переданы обычные бойцы и тела двух иностранцев.

