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    Суд арестовал активистов, которые проникли на территорию сноса дома Басевича

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    Петроградский районный суд Петербурга 25 мая арестовал активистов, которые протестовали против демонтажа дома Басевича на Большой Пушкарской улице, — Павла Шепеткова, Игоря Кузнецова на 14 суток, а Кирилла Каверина на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Троих мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Как уточняет пресс-служба судов, днем 24 мая активисты «нарушали общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью, препятствовали проведению строительных работ, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировали».

    Активисты не признали вину. Шепетков и Кузнецов на заседании заявили, что они находились на строительной площадке, однако пытались спасти человека, который находился в доме Басевича во время его частичного демонтажа.

    Накануне активисты проникли на территорию проведения работ по частичному демонтажу дома Басевича. Двое мужчин, Павел Шепетков и Игорь Кузнецов, взобрались на строительную технику и слезли оттуда только после приезда полиции, которая в мегафон потребовала покинуть зону производства работ. Одного активиста, Кирилла Каверина, на «земле» скрутили сотрудники ЧОП.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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