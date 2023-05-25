Суд арестовал активистов, которые проникли на территорию сноса дома Басевича

Петроградский районный суд Петербурга 25 мая арестовал активистов, которые протестовали против демонтажа дома Басевича на Большой Пушкарской улице, — Павла Шепеткова, Игоря Кузнецова на 14 суток, а Кирилла Каверина на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Троих мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Как уточняет пресс-служба судов, днем 24 мая активисты «нарушали общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью, препятствовали проведению строительных работ, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировали».