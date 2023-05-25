Суд арестовал активистов, которые проникли на территорию сноса дома Басевича

Петроградский районный суд Петербурга 25 мая арестовал активистов, которые протестовали против демонтажа дома Басевича на Большой Пушкарской улице, — Павла Шепеткова, Игоря Кузнецова на 14 суток, а Кирилла Каверина на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Троих мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Как уточняет пресс-служба судов, днем 24 мая активисты «нарушали общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью, препятствовали проведению строительных работ, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировали».
Активисты не признали вину. Шепетков и Кузнецов на заседании заявили, что они находились на строительной площадке, однако пытались спасти человека, который находился в доме Басевича во время его частичного демонтажа.
Накануне активисты проникли на территорию проведения работ по частичному демонтажу дома Басевича. Двое мужчин, Павел Шепетков и Игорь Кузнецов, взобрались на строительную технику и слезли оттуда только после приезда полиции, которая в мегафон потребовала покинуть зону производства работ. Одного активиста, Кирилла Каверина, на «земле» скрутили сотрудники ЧОП.