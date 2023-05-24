Снос дома Басевича: двое градозащитников забрались на технику, одного скрутил ЧОП

Днем 24 мая работы по сносу части дома Басевича на Большой Пушкарской улице резко встали на паузу: двое градозащитников взобрались на строительную технику. Еще одного скрутили и повалили на землю сотрудники ЧОП, передает корреспондент «Фонтанки».
На строительную технику взобрались два молодых человека. Вместе с ними находятся двое рабочих. На призывы слезть с техники градозащитники не отреагировали. Кроме того, еще одного молодого человека, находящегося на земле, скрутил ЧОП.
Как сообщает наш корреспондент, на место прибыла полиция, а также скорая помощь с мигалками. Скрученного ЧОП мужчину вывели с территории производства работ и передали медикам.
По информации активистов, внутри здания продолжает оставаться как минимум один человек. В предназначенный к сносу дом Басевича активисты проникли несколько дней назад.
Полиция в громкоговоритель потребовала от активистов слезть с техники и покинуть территорию производства работ. Активисты подчинились и были задержаны.