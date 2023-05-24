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    Снос дома Басевича: двое градозащитников забрались на технику, одного скрутил ЧОП

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    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Днем 24 мая работы по сносу части дома Басевича на Большой Пушкарской улице резко встали на паузу: двое градозащитников взобрались на строительную технику. Еще одного скрутили и повалили на землю сотрудники ЧОП, передает корреспондент «Фонтанки».

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    На строительную технику взобрались два молодых человека. Вместе с ними находятся двое рабочих. На призывы слезть с техники градозащитники не отреагировали. Кроме того, еще одного молодого человека, находящегося на земле, скрутил ЧОП.

    SOS СПб СНОС

    SOS СПб СНОС

    Как сообщает наш корреспондент, на место прибыла полиция, а также скорая помощь с мигалками. Скрученного ЧОП мужчину вывели с территории производства работ и передали медикам.

    SOS СПб СНОС

    По информации активистов, внутри здания продолжает оставаться как минимум один человек. В предназначенный к сносу дом Басевича активисты проникли несколько дней назад.

    Полиция в громкоговоритель потребовала от активистов слезть с техники и покинуть территорию производства работ. Активисты подчинились и были задержаны.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

    Дом Басевича
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