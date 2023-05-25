В Петербурге могут появиться прямые рейсы в Северную Корею

Россия и КНДР могут запустить авиасообщение с многими крупными российскими городами, включая Санкт-Петербург. Пока что вылететь в Пхеньян можно было только из Владивостока. Необходимо лишь дождаться, когда россияне захотят активно путешествовать по Северной Корее. О планах расширить авиасообщение с Пхеньяном 25 мая сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.



«В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России», цитирует дипломата РИА Новости.

Власти Пхеньяна закрыли границы для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса еще 22 января 2020 года. Въехать могут только граждане и резиденты страны, а также обладатели дипломатических и служебных паспортов. Все въезжающие должны пройти карантин в 14 дней.