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    В Петербурге могут появиться прямые рейсы в Северную Корею

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    54 комментария

    Россия и КНДР могут запустить авиасообщение с многими крупными российскими городами, включая Санкт-Петербург. Пока что вылететь в Пхеньян можно было только из Владивостока. Необходимо лишь дождаться, когда россияне захотят активно путешествовать по Северной Корее. О планах расширить авиасообщение с Пхеньяном 25 мая сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.

    «В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России», цитирует дипломата РИА Новости.

    Власти Пхеньяна закрыли границы для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса еще 22 января 2020 года. Въехать могут только граждане и резиденты страны, а также обладатели дипломатических и служебных паспортов. Все въезжающие должны пройти карантин в 14 дней.

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    КНДРРейсыАвиасообщение
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    Комментарии 54

    Гость25 Мая 2023 в 11:37
    Будем перенимать опыт.
    +0−0
    Гость25 Мая 2023 в 11:33
    Ура! Дождались!
    +0−0
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