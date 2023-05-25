«Курица» и «невоспитанная бомжиха». Как заставить заплатить за оскорбление в родительском чате

Фото: Майя Жинкина/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Более половины родителей, состоящих в школьных чатах, заявляют о токсичном общении. Не все готовы терпеть оскорбительные эпитеты в свой адрес и тогда выходом становится суд. Затраты на юриста могут превысить размер наказания, зато душа спокойна и обидчик поутих. «Фонтанка» разбирает петербургские кейсы судов из-за конфликтов в родительских чатах.



«Человек не понимает слов»

Конфликт между мамами пятиклассников в Пушкинском районе произошёл в марте. Сын Юлии (имя изменено) перешёл в новую школу год назад. Мальчика критиковала в общем чате другая мама Ирина. Она посоветовала Юлии «забирать своего и валить».



«Кого выбрали, тот и состоит, чего же ты курица, не вызвалась в род ком? Со мной лучше не связываться, забирай своего вновь пришедшего и валите. У нас все дети дружные с первого класса», — отмечалось в сообщении.

При этом в личке с Юлией говорили более жестко и нецензурно. Она решила судиться, потому что «оскорбления перешли грань».



«Это было все в пределах одной переписки. Вы разговариваете с человеком уважительно, на «вы» и обращаетесь к нему по имени, а в ответ вам пишут вещи, которые к вам не имеют никакого отношения. Вы предупреждаете человека, что есть уголовная ответственность и ведите себя, пожалуйста, поспокойнее… А на вас ещё больше... это люди такие», — рассуждает Юлия.

Прокуратура в отношении Ирины возбудила административное дело по части 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Суд назначил петербурженке наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.



«Даже если бы ей назначили 500 рублей, даже если бы ничего не назначили, я считаю, что свою миссию выполнила, — отметила Юлия в разговоре с «Фонтанкой». — После обращения в суд наше общение прекратилось. Это и нормально. Я не хочу к себе терпеть такое отношение. Я к людям уважительно отношусь и мне бы хотелось, чтобы люди ко мне также относились. Если человек не понимает слов, то должны же быть другие рычаги давления».

Ирина на сообщения «Фонтанки» не ответила.

А так можно было?

Эльвира решила судиться после того, как в родительском чате её назвали «невоспитанной бомжихой». Сообщение в WhatsApp отправила Александра. Получили его 16 человек, состоящих в чате.



В суд Александра не пришла. Свою позицию она изложила в объяснении. По словам петербурженки, она будучи на 9 месяце беременности отводила сына в частный детский сад на Васильевском острове. На подходе к учреждению она поздоровалась с Эльвирой и ещё одной мамой, а ответом ей стало молчание. Обидным моментом Александра поделилась с другой мамой Натальей, в голосовом сообщении она назвала промолчавшую «невоспитанной бомжихой» якобы из-за её неухоженного вида. Позже Наталья переслала сообщение в общий чат, следует из решения суда.



Александра заявила, что не собиралась оскорблять Эльвиру, данное ей определение не носит негативного характера, да и отправила она его в личку, а значит публично не высказывалась.

К разбирательству подключили экспертов СПбГУ, которые изучив переписку, сочли что Александра выразилась «в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Суд назначил Александре штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщала Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Эльвира в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что на юридическое сопровождение процесса ушло 14 тысяч рублей. Можно было бы и сэкономить, но тогда пришлось бы обойтись без экспертизы. Петербурженка не жалеет о затратах, потому что после суда конфронтация с Александрой прекратилась. Также Эльвира хотела с помощью суда добиться публичного извинения, но суд такой жест в наказание не включил.



«Я довольна, так и нужно поступать, чтобы привлекать к отвественности, чтобы люди думали, о чем говорят. Мало подают жалоб, после моего случая у меня некоторые подруги начали спрашивать, а разве так можно было?, — отметила Эльвира. — О потраченных деньгах не жалею, мне нужно было показать человеку, что так нельзя себя вести».



Александра на вопрос корреспондента, согласна ли она с решением суда ответила: «Вы прикалываетесь??». Она намекнула, что одиноким безработным дамам нечем заняться, а их проблема могла бы решиться каким-то делом или отношениями с мужчиной.

О чем говорят конфликты в родительских чатах?

В картотеке Мировых судей за последний год можно найти порядка 100 дел по административной статье «Оскорбление». Большая часть из них касается живого общения, петербуржцы подают в суд после дорожных конфликтов, собраний ТСЖ и оскорблений в больнице. «Фонтанка» нашла два случая, связанных с общением в родительских чатах.



В 2021 году ВЦИОМ делился результатами опроса, согласно которому только половина родителей состоит в школьных или детсадовских чатах. С негативом при общении в мессенджерах сталкиваются 54% опрошенных.

Среди причины агрессии эксперты называют отношение к образованию как к услуге, где родители борются за свои интересы, накопленную тревожность, а также домысливание, когда не задаются уточняющие вопросы, а сразу выносится суждение.



Самым громким в России случаем ссоры родителей стал конфликт в Волгограде, который из чата перешёл в офлайн и закончился убийством. Один из обвиняемых Арсен Мелконян заявил в суде, что «за честь семьи стоял горою». Назначенные 11 лет колонии строго режима Мелконян не отсидел, отправившись на фронт. Однако после возвращения в мирную жизнь снова был задержан.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

