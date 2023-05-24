Объятый пламенем КАМАЗ у заправки собрал неожиданную пробку на Мурманском шоссе

На федеральной трассе «Кола» под Петербургом час тушили грузовой автомобиль. Пожар собрал пробку в сторону области.
Около 12:50 дежурному поступила информация о возгорании грузового автомобиля на 25-м километре Мурманского шоссе в направлении области, во Всеволожском районе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовик загорелся прямо напротив АЗС, и к приезду пожарных полыхал уже весь.
По данным на 13:52, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, добавили в дорожном управлении. Пострадавших в пожаре нет. Грузовик находится в полосе безопасности и движению не мешает. Тем не менее, по данным «Яндекс.Пробок», происшествие успело собрать полуторакилометровый затор в сторону области.