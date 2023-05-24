Мужчина, врезавшийся в ограждение у Белого дома, заявил о намерении убить Байдена и захватить власть в США

Въехавший в барьер Белого дома на грузовике 19-летний парень из Миссури заявил, что хотел «захватить власть» и «убить президента». Об этом 24 мая сообщает телеканал nbcnews.com со ссылкой на судебные документы.
В прошедший понедельник Сай Варшит Кандула прилетел в Вашингтон. Как сказано в документах, вечером он выехал на тротуар возле Белого дома на арендованном грузовике U-Haul и врезался в металлическое ограждение к северу от здания. Затем сотрудники полиции взяли его под стражу. При себе у молодого человека нашли флаг нацистской Германии.
Сай Варшит Кандула рассказал правоохранительным органам, что планировал нападение на Белый дом в течение шести месяцев. Его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». Молодой человек добавил, что убил бы президента США Джо Байдена, если бы такая необходимость возникла.
Как сообщает американский телеканал, задержанный предстанет перед федеральным судом Вашингтона в среду, 24 мая.