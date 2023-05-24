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    Мужчина, врезавшийся в ограждение у Белого дома, заявил о намерении убить Байдена и захватить власть в США

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    Въехавший в барьер Белого дома на грузовике 19-летний парень из Миссури заявил, что хотел «захватить власть» и «убить президента». Об этом 24 мая сообщает телеканал nbcnews.com со ссылкой на судебные документы.

    В прошедший понедельник Сай Варшит Кандула прилетел в Вашингтон. Как сказано в документах, вечером он выехал на тротуар возле Белого дома на арендованном грузовике U-Haul и врезался в металлическое ограждение к северу от здания. Затем сотрудники полиции взяли его под стражу. При себе у молодого человека нашли флаг нацистской Германии.

    Сай Варшит Кандула рассказал правоохранительным органам, что планировал нападение на Белый дом в течение шести месяцев. Его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». Молодой человек добавил, что убил бы президента США Джо Байдена, если бы такая необходимость возникла.

    Как сообщает американский телеканал, задержанный предстанет перед федеральным судом Вашингтона в среду, 24 мая.

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    СШАДжо Байден
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    Комментарии 5

    Гость24 Мая 2023 в 12:15
    Димон чтоль?
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