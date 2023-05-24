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    ЗакС окончательно разрешил самозанятым ставить ларьки в Петербурге

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    Самозанятые в Петербурге в ближайшее время получат право устанавливать нестационарные торговые объекты (НТО). Законодательное собрание 24 мая приняло соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Право размещать НТО в городе, которое до сих пор имели только юрлица и индивидуальные предприниматели, получат теперь и физические лица, которые пользуются налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).

    Законопроект отправился на подпись к губернатору. Документ вступит в силу через10 дней после официального опубликования.

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