Медведев об украинских диверсантах: «Как крыс уничтожать и даже в плен не брать»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «абсолютным враньём» утверждения властей Украины о непричастности к диверсионным вылазкам на территории России, передаёт 23 мая РИА Новости. Он также высказался об участниках ДРГ, которые 22 мая проникли в Белгородскую область России.



«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — заявил Медведев (цитата по РИА Новости).