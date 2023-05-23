Медведев об украинских диверсантах: «Как крыс уничтожать и даже в плен не брать»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «абсолютным враньём» утверждения властей Украины о непричастности к диверсионным вылазкам на территории России, передаёт 23 мая РИА Новости. Он также высказался об участниках ДРГ, которые 22 мая проникли в Белгородскую область России.
«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — заявил Медведев (цитата по РИА Новости).
Напомним, с 22 мая в Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается. Ликвидацией ДРГ занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.
Вторжение украинской ДРГ на территорию Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны», 23 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предпринимаются необходимые усилия, чтобы предотвратить такое в будущем», — добавил он. Песков также уточнил, что специальное заседание Совета безопасности РФ из-за действий ДРГ Владимир Путин проводить не планирует.
Населённые пункты в Белгородской области 22 мая были обстреляны более 40 раз, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ранены 12 человек.
В Белгородской области «фактически отселены» жители города Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, села Гора-Подол, Замостья, Сподарюшино, заявил Гладков.
После нападения украинской ДРГ в Белгородской области СК РФ возбуждено уголовное дело. Подробнее о том, что такое режим контртеррористической операции, читайте в наших карточках.