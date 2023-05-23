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    В Кремле высказались о вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область

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    Вторжение украинской ДРГ на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    РФ предпринимает усилия, чтобы в будущем не допускать проникновения на свою территорию украинских диверсантов.

    Представитель Кремля уточнил, что специального заседания Совета безопасности РФ из-за действий ДРГ президент РФ Владимир Путин проводить не планирует.

    «Нет, специального [заседания Совбеза Путин] не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — сказал Песков.

    Новость дополняется.

    О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».

    Сегодня Гладков рассказал, что Минобороны РФ вместе с другими силовиками продолжает зачистку территории Грайворонского района от противника.

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    Украинская ДРГДмитрий ПесковБелгородская область

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