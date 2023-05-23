В Кремле высказались о вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область

Вторжение украинской ДРГ на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РФ предпринимает усилия, чтобы в будущем не допускать проникновения на свою территорию украинских диверсантов.
Представитель Кремля уточнил, что специального заседания Совета безопасности РФ из-за действий ДРГ президент РФ Владимир Путин проводить не планирует.
«Нет, специального [заседания Совбеза Путин] не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — сказал Песков.
Новость дополняется.
О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».
Сегодня Гладков рассказал, что Минобороны РФ вместе с другими силовиками продолжает зачистку территории Грайворонского района от противника.