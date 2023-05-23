Ранены 12 человек. Населённые пункты в Белгородской области 22 мая были обстреляны десятки раз

Населённые пункты в Белгородской области были обстреляны в общем более 40 раз сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ранены 12 человек.
Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник. Борисовский район обстрелян 3 раза.
Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения - пробиты кровли.
Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
Больше всех пострадали населенные пункты Грайворонского городского округа. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров, заявляет губернатор.
Именно там были ранены 12 человек. Повреждены 29 частных жилых дома и три автомобиля. В 14 населенных пунктах нет света. «К восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка», - сообщает Гладков.
Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений.
Фонтанка рассказывала, в Белгородской области сейчас «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.
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