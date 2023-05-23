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    Ранены 12 человек. Населённые пункты в Белгородской области 22 мая были обстреляны десятки раз

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    Населённые пункты в Белгородской области были обстреляны в общем более 40 раз сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ранены 12 человек.

    Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник. Борисовский район обстрелян 3 раза.

    Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения - пробиты кровли.

    Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

    Больше всех пострадали населенные пункты Грайворонского городского округа. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров, заявляет губернатор.

    Именно там были ранены 12 человек. Повреждены 29 частных жилых дома и три автомобиля. В 14 населенных пунктах нет света. «К восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка», - сообщает Гладков.

    Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Фонтанка рассказывала, в Белгородской области сейчас «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

    22 мая в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается.

    После нападения украинской ДРГ на населенные пункты Белгородской области СК РФ возбуждено уголовное дело. Подробнее о том, что такое режим контртеррористической операции, читайте в наших карточках.

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