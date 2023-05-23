Ранены 12 человек. Населённые пункты в Белгородской области 22 мая были обстреляны десятки раз

Населённые пункты в Белгородской области были обстреляны в общем более 40 раз сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ранены 12 человек.



Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник. Борисовский район обстрелян 3 раза.

Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения - пробиты кровли.