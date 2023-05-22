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    В Белгородской области коптер сбросил взрывное устройство в поселке Борисовка

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    В Белгородской области поселок Борисовка обстреляли со стороны Украины вечером 22 мая. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, пробившее крышу административного здания, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Пострадавших нет. Все службы выехали на место.

    Днем 22 мая на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ, которой дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Восемь человек получили ранения. Большая часть населения приграничного района и райцентра покинула территорию. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

    Также об обстреле поселка Краснооктябрьский сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, было обстреляно село Соловьевка.

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