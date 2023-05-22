Губернаторы Брянской и Курской областей сообщили об обстреле двух поселков

Поселок Краснооктябрьский был обстрелян со стороны Украины в Глушковском районе Курской области. Об этом 22 мая в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.



Пострадавших нет, но населенный пункт остался без света. На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.



Об обстреле села Соловьевка сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате был уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет.



Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Восемь человек получили ранения, погибших нет. Большая часть населения приграничного района и райцентра покинула территорию. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

