    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, вос

    766мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.94eur86.5

    Губернаторы Брянской и Курской областей сообщили об обстреле двух поселков

    2553
    4 комментария

    Поселок Краснооктябрьский был обстрелян со стороны Украины в Глушковском районе Курской области. Об этом 22 мая в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

    Пострадавших нет, но населенный пункт остался без света. На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.

    Об обстреле села Соловьевка сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате был уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

    Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Восемь человек получили ранения, погибших нет. Большая часть населения приграничного района и райцентра покинула территорию. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курская областьБрянская областьОбстрелы ВСУ
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость22 Мая 2023 в 23:01
    Вобла стучится в мой дом.
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 22:59
    Губернаторы уже не обладают никакой властью в Белгородской и Курской областях. Согласно проведённому референдуму, в точном соответствии с законами Российской Федерации, освобождённая от наёмничества как уголовно наказуемого деяния территория переходит под контроль российского легиона "Свободная Россия".
    +5−1
    26586993722 Мая 2023 в 22:55
    А бумеранг не долго летал
    +5−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close