Вину признал, про других рассказал. В Петербурге вынесли приговор первому обвиняемому в налете у БЦ на Смоленской

Московский райсуд признал виновным в серии разбойных нападений Сергея Архипова. Он был кулаками группы налетчиков.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 мая, подсудимый обвинялся не только в разбоях, но и в умышленном уничтожении идентификационных номеров транспортных знаков. Как удалось доказать следствию, организатор группы привлек Архипова, который имел навыки ведения рукопашного боя, к участию в налетах в 2016 году. И поймать её не могли аж до октября 2021 года. За это время группа совершила как минимум пять налетов. Поймали их после громкого разбоя у БЦ на Смоленской. Как это было, читайте в материале «Фонтанки».
Также им инкриминируется нападение на 82-летнего мужчину, из квартиры которого они унесли 185 тыс. наличными, 20 тыс. рублей в виде коллекции монет и две бутылки дорогого коньяка. В декабре 2019 года они якобы отняли 1,8 миллиона рублей у мужчины на Ростовской улице в Шушарах, а в октябре следующего года похитили 6 миллионов рублей у мужчины на улице Корнеева.
Архипов вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Его приговорили к семи годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Потерпевшим Архипов должен выплатить: первому — 1, 8 млн рублей для возмещения материального вреда и 50 тыс. — за моральный вред, второму — 183 тыс. рублей материального вреда и 100 тыс. — за моральный вред.