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    Вину признал, про других рассказал. В Петербурге вынесли приговор первому обвиняемому в налете у БЦ на Смоленской

    1983
    3 комментария

    Московский райсуд признал виновным в серии разбойных нападений Сергея Архипова. Он был кулаками группы налетчиков.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 мая, подсудимый обвинялся не только в разбоях, но и в умышленном уничтожении идентификационных номеров транспортных знаков. Как удалось доказать следствию, организатор группы привлек Архипова, который имел навыки ведения рукопашного боя, к участию в налетах в 2016 году. И поймать её не могли аж до октября 2021 года. За это время группа совершила как минимум пять налетов. Поймали их после громкого разбоя у БЦ на Смоленской. Как это было, читайте в материале «Фонтанки».

    Также им инкриминируется нападение на 82-летнего мужчину, из квартиры которого они унесли 185 тыс. наличными, 20 тыс. рублей в виде коллекции монет и две бутылки дорогого коньяка. В декабре 2019 года они якобы отняли 1,8 миллиона рублей у мужчины на Ростовской улице в Шушарах, а в октябре следующего года похитили 6 миллионов рублей у мужчины на улице Корнеева.

    Архипов вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Его приговорили к семи годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Потерпевшим Архипов должен выплатить: первому — 1, 8 млн рублей для возмещения материального вреда и 50 тыс. — за моральный вред, второму — 183 тыс. рублей материального вреда и 100 тыс. — за моральный вред.

    «Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Последние два товарища избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти 10 млн 700 тыс. рублей. С добычей мужчины выбежали на улицу и сели в Daewoo Matiz с поддельными номерами. За рулём их ждал Лукьянец. Недалеко в Toyota Camry сидел Авдушев с рацией, наблюдал и координировал. 13 октября Лукьянца и Авдушева задержали с СОБРом. С оперативниками они говорить отказались.

    Следствие настаивало на аресте Лукьянца, так как он является бывшим сотрудником ФСБ, знаком с методами оперативного розыска и следственных действий. Поэтому он и оставил в «Матизе» зажигательное устройство, которое должно было сработать и уничтожить автомобиль с отпечатками и другими генетическими следами. Но устройство не было приведено в действие из-за внезапного задержания. Авдушев же пытался скрыться, оказывал сопротивление и нанес полицейскому травмы.

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    Комментарии 3

    своих не бросаем22 Мая 2023 в 15:51
    а чё так ласково? почему не лет от пятнадцати?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 15:51
    Будет, где применить навыки всей группе при взятии НАТОвского "языка"! 🥳
    +0−1
    Гость22 Мая 2023 в 15:48
    Вину признал, про других рассказал... Прям как Протасевич!
    +0−0
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