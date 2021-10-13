Парики, стволы, чекист и огненные фокусы. Схваченные в Петербурге профи — молчат

автор фото Виталий Невар/ТАСС Поделиться Поделиться







Представьте вооруженных охотников за миллионами, рыскающих по Петербургу в поисках бизнес-жертвы и знающих, что за ними по пятам идет уголовный розыск. Вы на их месте вряд ли бы подъезжали вплотную к сыщикам и показывали им средний палец. Но оказывается, времена бандитского куража не прошли.

«Фонтанка» уже рассказала, что опасные новости от 12 октября о разминировании автомашины на углу Киевской и правительственной трассы — Московского проспекта — не имеют отношения к терроризму. Cообщила и о причине эвакуации петербуржцев и кордоне Росгвардии при работе минера — сотрудники изучали боевые колеса четырех задержанных при вооруженном нападении на коммерсанта. Подробности интереснее.



Если вернуться к самому нападению, то накануне, около 17 часов, прямо при входе в бизнес-центр на Смоленской, 33, человеку дали по голове да отняли более 6 млн (хотя рассчитывали на 10). Тут же двоих уронил СОБР; вторую пару, которая прикрывала отход, валяли уже полицейские. То есть висели у них на хвосте (заметим, вместе с полицейскими были и сотрудники ФСБ).

На обысках нашли много чудного. Ладно пистолет-пулемет «Скорпион», ружья и кулацкий обрез — так еще гранату, бронежилеты, наручники, балаклавы, взрыватели, левые номера на машины, поддельное удостоверение майора ФСБ, просроченные корочки УСБ. Далее: накладные усы, парики, актерский грим. Выходит, 12 октября парни просто разминались, а впереди явно была мечта пожирнее. Чтобы натренированному дать кому-нибудь в бубен, бронежилеты не нужны.

Если вспомнить, что они собирались уйти на Daewoo Matiz (купили ее с рук за гроши), куда вмонтировали самодельное зажигательное устройство, срабатывающее при проникновении в салон любопытных, то становится понятно: они в курсе, что такое следы генетики. Действительно, спецподготовка к провалу.



Раз так, взглянем на ньюсмейкеров. Не судимы, не злоупотребляют, внешне ведут чуть ли не образцовый образ жизни. У некоторых высшее образование. Так у старшего во всех смыслах — Дмитрия Авдышева — за плечами юридический факультет СПбГУ. Кстати, он самый возрастной — 50 лет, на минуточку. Остальным вокруг 40. Разумеется, ни в одних сетях их нет. Наиболее же просвещенный из команды — Леша Лукьянец. Он давно порвал со службой на Литейном,4, но, судя по всему, натаскивали его там с пристрастием. По нему тоже ничего не видно. Имеет комнатку в коммуналке на Манчестерской улице, ночует у пенсионеров-родителей, дорогой парфюм не пользует. Хоть сейчас обратно в ФСБ.

И никаких типичных признаков для такой философии. Ни стриптиз-баров, ни брендовой одежды. Скромно, покорно платили налоги с небольших зарплат. И при этом, следя за своей жертвой, проверялись, как дипломаты при встрече с резидентами. Но была и странность в их поведении.

Борзость называется. Техника подсказывала сыску, что фигуранты знают о слежке. Более того, один раз они буквально вплотную подошли к филерам и подкинули наглую записку. Текст нам доподлинно не известен, но что-то в стиле — «волки в цирке не танцуют». Все же, одно дело издеваться на драйве, другое — с разбитой физиономией сидеть напротив лампы в лицо. И тут удивили.



Никаких соплей, мол, сколько мне скостят, если я всех сдам с чистым сердцем… Все четверо, вообще, отказались разговаривать с операми, а следователю хором показали неприличное в виде статьи 51 Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя. В камеру заходили с отвратительным настроением, но с гордо поднятой гривой.

Аномалия: давно у нас в городе и области не было таких редких команд, готовящихся к предельному риску; давно так никто себя не вел; очень давно даже уголовный розыск не беседовал с такими стойкими и дружными. Да, это комплимент.

Причем и разбойникам, и казакам.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

