    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.91eur86.28

    Водитель, уронивший дорожного рабочего на раскаленный асфальт, получил условный срок в Петербурге

    1858
    4 комментария

    Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел дело о конфликте автомобилиста и дорожного рабочего. Для последнего ссора закончилась ожогами.

    Инцидент произошел 28 августа 2022 года не позднее 12:35, сообщает 22 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На перекрестке улицы Передовиков и Индустриального проспекта, напротив дома 1 по улице Передовиков, в тот момент ремонтировали дорожное покрытие, рабочие укладывали асфальт, и проезд по участку был запрещен. Подсудимый в нарушение ПДД заехал на ремонтируемый участок на своем Chevrolet Orlando, и у него произошел конфликт с одним из дорожных рабочих.

    После этого автомобилист достал из багажника металлический механический домкрат и ударил им дорожника в район туловища, причинив физическую боль. От удара тот упал на свежеуложенный асфальт, температура поверхности которого составляла 160 градусов Цельсия, и получил ожоги обеих кистей. Водитель же с места происшествия скрылся.

    Травмы дорожника расценили как легкий вред. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В итоге суд признал его виновным по ч.2 ст.213, пп.а, в ч.2 ст.115 УК РФ и приговорил к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудДорожный конфликт
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость22 Мая 2023 в 13:13
    Что вы граждане, он же социально близкий, против СВО не выступал, а то, что гражданину здоровье подпортил - так неча высовываться и зажило ведь уже.
    +1−1
    28025842422 Мая 2023 в 13:09
    Срок должен быть реальным!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close