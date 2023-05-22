Водитель, уронивший дорожного рабочего на раскаленный асфальт, получил условный срок в Петербурге

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел дело о конфликте автомобилиста и дорожного рабочего. Для последнего ссора закончилась ожогами.
Инцидент произошел 28 августа 2022 года не позднее 12:35, сообщает 22 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На перекрестке улицы Передовиков и Индустриального проспекта, напротив дома 1 по улице Передовиков, в тот момент ремонтировали дорожное покрытие, рабочие укладывали асфальт, и проезд по участку был запрещен. Подсудимый в нарушение ПДД заехал на ремонтируемый участок на своем Chevrolet Orlando, и у него произошел конфликт с одним из дорожных рабочих.
После этого автомобилист достал из багажника металлический механический домкрат и ударил им дорожника в район туловища, причинив физическую боль. От удара тот упал на свежеуложенный асфальт, температура поверхности которого составляла 160 градусов Цельсия, и получил ожоги обеих кистей. Водитель же с места происшествия скрылся.
Травмы дорожника расценили как легкий вред. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В итоге суд признал его виновным по ч.2 ст.213, пп.а, в ч.2 ст.115 УК РФ и приговорил к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.