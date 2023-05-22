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    Из окон — пламя. Военкомат в Москве тушат 15 пожарных расчетов

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    17 комментариев

    В Колодезном переулке в Москве утром 22 мая загорелось здание, в котором находится военкомат. Открытое горение наблюдается на шестом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    На место направили 15 пожарных расчетов. К началу десятого они ликвидировали возгорание.

    В здании помимо военкомата располагаются кафе, офисы и СПА, отмечает агентство.

    Пару недель назад здание военкомата горело на Валдае. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

    А 14 мая пожар тушили в здании областного военкомата в Мурманске. Выгорело помещение на цокольном этаже на площади 100 кв. м.

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    Комментарии 17

    Гость22 Мая 2023 в 10:01
    наверное "Эльбрус" перегрелся электронные повестки генерировать
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 10:00
    Пару недель назад здание военкомата горело на Валдае. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

    А 14 мая пожар тушили в здании областного военкомата в Мурманске. Выгорело помещение на цокольном этаже на площади 100 кв. м. не выдержит кхукхе ентих халатностей!
    +0−0
    dearbreader22 Мая 2023 в 09:48
    Может, есть смысл запретить курить рядом с военкоматами? И, попутно, проверить на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности? А то ведь, слишком часто горят...
    +1−0
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