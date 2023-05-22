Из окон — пламя. Военкомат в Москве тушат 15 пожарных расчетов

В Колодезном переулке в Москве утром 22 мая загорелось здание, в котором находится военкомат. Открытое горение наблюдается на шестом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На место направили 15 пожарных расчетов. К началу десятого они ликвидировали возгорание.

В здании помимо военкомата располагаются кафе, офисы и СПА, отмечает агентство.

Пару недель назад здание военкомата горело на Валдае. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

