Из окон — пламя. Военкомат в Москве тушат 15 пожарных расчетов

В Колодезном переулке в Москве утром 22 мая загорелось здание, в котором находится военкомат. Открытое горение наблюдается на шестом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На место направили 15 пожарных расчетов. К началу десятого они ликвидировали возгорание.
В здании помимо военкомата располагаются кафе, офисы и СПА, отмечает агентство.
Пару недель назад здание военкомата горело на Валдае. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
А 14 мая пожар тушили в здании областного военкомата в Мурманске. Выгорело помещение на цокольном этаже на площади