Близнецам — белая полоса, Рыбам — недвижимость: гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

— Если в июне какой-то человек решит уйти из жизни Тельца, не надо его задерживать, возможно, именно он был тем камнем преткновения, который мешал вам развиваться и из-за которого вы не могли реализовать все свои желания, — говорит Татьяна Дружинина. — Правда, из-за этого расставания вы можете с большей осторожностью относиться к новым знакомствам и держать дистанцию. Совсем отказываться от них не стоит — ближе к концу месяца некоторые из них помогут вам приблизиться к свершениям, о которых вы давно мечтали. Ну а если окараете, то хотя бы будете знать, с какой стороны в следующий раз ждать неприятностей.

В финансовом плане у Тельцов в июне обещается стабильность. Но есть пара нюансов: во-первых, придется приложить силы и брать инициативу на себя, во-вторых, нужно будет внимательнее следить за своими тратами и накоплениями.

Если вам кажется, что первый месяц лета выглядит вполне неплохо, добавим ложку дегтя и скажем, что в июне у Тельцов всё может быть не так гладко в отношениях с транспортом. Соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль пьяными и не доверяйте руль своего автомобиля другим людям. Хотя об этом нас и безо всяких планет то и дело предупреждают в ГИБДД.