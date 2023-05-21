Близнецам — белая полоса, Рыбам — недвижимость: гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

Как по заказу, представители некоторых знаков зодиака в июне 2023 года начнут замечать, что многие их давние мечты начали сбываться. Кому-то повезет максимально и для исполнения желаний не придется даже прикладывать серьезных усилий. Но есть и те, у кого июнь связан с определенными рисками. Кого ждут срывы на работе, кого поджидают неприятные встречи, а кто может столкнуться с проблемами с законом (даже за руль лишний раз не сядешь!), нам рассказала астролог Татьяна Дружинина.
Овен
Главное слово начала лета для Овнов — поиск. В глобальном понимании — поиск смысла жизни. Если говорить в более прикладном ключе, то для молодежи это будет связано с пониманием того, в какое учебное заведение подавать документы (самое время решиться!), у тех, кто давно получил диплом, возможны вопросы с поиском работы. Не исключено, что поступит выгодное предложение, так что не отказывайтесь от общения, если какой-то человек на нем настаивает. Вероятно, у него для вас есть то, что позволит вам реализовать свои давние планы и даже детские мечты. У Овнов более старшего поколения появится желание побыть в тишине и немного порефлексировать.
Причем потенциал Овнов раскроется главным образом в первой половине июня, потом возможно небольшое затишье, так что не тратьте время попусту.
Телец
— Если в июне какой-то человек решит уйти из жизни Тельца, не надо его задерживать, возможно, именно он был тем камнем преткновения, который мешал вам развиваться и из-за которого вы не могли реализовать все свои желания, — говорит Татьяна Дружинина. — Правда, из-за этого расставания вы можете с большей осторожностью относиться к новым знакомствам и держать дистанцию. Совсем отказываться от них не стоит — ближе к концу месяца некоторые из них помогут вам приблизиться к свершениям, о которых вы давно мечтали. Ну а если окараете, то хотя бы будете знать, с какой стороны в следующий раз ждать неприятностей.
В финансовом плане у Тельцов в июне обещается стабильность. Но есть пара нюансов: во-первых, придется приложить силы и брать инициативу на себя, во-вторых, нужно будет внимательнее следить за своими тратами и накоплениями.
Если вам кажется, что первый месяц лета выглядит вполне неплохо, добавим ложку дегтя и скажем, что в июне у Тельцов всё может быть не так гладко в отношениях с транспортом. Соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль пьяными и не доверяйте руль своего автомобиля другим людям. Хотя об этом нас и безо всяких планет то и дело предупреждают в ГИБДД.
Близнецы
У Близнецов наконец-то настанет та самая белая полоса, о которой они давно мечтали. Вам воздастся за всё, что вы сделали раньше, и успех не заставит себя ждать. Вместе с ним придут деньги, признание и слава. И такая ситуация продлится как минимум весь июнь, а то и дольше. Первый месяц лета для вас — идеальное время, чтобы начать новый проект, который вы давно вынашивали, или укрепить свои позиции в существующем — за что бы вы ни взялись, всё у вас получится.
Но есть у такого успеха и темные стороны. Одна из них заключается в том, что в лучах вашей славы захотят погреться отъявленные прохиндеи. Они могут притвориться вашими давними поклонниками и соратниками и буквально вымолить помощь. Гоните их подальше — не исключено, что в дальнейшем они причислят ваши заслуги на свой счет, всем об этом растрезвонят, а вам потом обтекать.
Рак
— Начало лета у Раков будет ни шатким, ни валким, так что, возможно, в первой половине июня лучше будет взять отпуск и набраться сил, чем бросаться с головой на новые свершения — они у вас еще будут, только немного попозже, — говорит Татьяна Дружинина.
Набравшись сил, Раки смогут наконец двигаться в сторону давно намеченных целей. А в силу того, что Раки — ловкие манипуляторы, способы достижения этих целей будут, мягко говоря, не самыми честными. Но ведь в битве за пьедестал не бывает неверных решений? Только смотрите не увлекитесь своими победами — вам на пятки наступают те, кто тоже не прочь подвинуть вас с занимаемого места. Лучше укрепитесь как следует на своем троне.
Лев
В карьерном плане у Львов в июне всё будет так успешно, что им покажется, будто на их пути больше нет никаких препятствий, и начнут буквально переть в сторону еще большего успеха. Но на этом пути главное — успеть вовремя остановиться и не пропустить нужный поворот, иначе можно наломать таких дров, что потом будет проблематично всё восстанавливать. Кстати, по пути Львам попадутся люди, которые предупредят о возможных трудностях — к ним стоит прислушаться. Еще два фактора, о которых знает каждый Лев, — это тщеславие и эгоизм. Не стоит руководствоваться ими, принимая важные решения. Результат вам не понравится.
И не забывайте отдыхать. Особенно в последней декаде месяца. Как только вам придет в голову идея выбраться на природу или хотя бы прогуляться в парке — не игнорируйте ее, используйте каждую возможность отвлечься от круговорота событий.
Дева
На работе Девы проторили себе ровную дорогу, по которой теперь можно спокойно продвигаться вперед и вверх. Особенных препятствий на этом пути не предвидится, так что можно смело реализовывать свои самые амбициозные планы, — говорит Татьяна Дружинина. — Единственное, с обочины этой дороги на Дев могут то и дело нападать завистники и недоброжелатели, но не стоит обращать на них внимания — пусть себе тявкают. Главное, придерживаться намеченного курса, никуда не сворачивать и не влезать в споры и склоки. Репутация Дев от этого, возможно, и не пострадает, а вот делу подобные эпизоды могут навредить.
В последней декаде июня Дев ждут приятные знакомства, которые сулят интересные предложения. В любом случае, пара полезных контактов еще никому не вредила. В то же время может активизироваться неприятель, с которым вы давно знакомы, и выдвинет хорошо известное вам требование. Так что если у вас есть такой на примете, стоит подготовить ему весомый аргумент заранее и предъявить заявителю, чтобы не тратить на него время и нервы, которые в июне вам точно пригодятся.
Весы
Весы, которые обычно собираются с духом, прежде чем что-то поменять в своей жизни, и вообще предпочитают плыть по течению, в июне столкнутся с такой ситуацией, когда необходимо будет всё же принять веское самостоятельное решение. Просто все обстоятельства сложатся таким образом, что такое решение будет необходимо. Во многом это связано с амбициями и неким соревновательным моментом — Весы просто не смогут терпеть, что рядом есть кто-то лучше. Например, на работе вы устанете от того, что коллеги постоянно впереди вас, и выйдете на авансцену (руководство это, безусловно, оценит), или поймете, что все друзья уже съездили в отпуск, а вы всё никак не соберетесь. Самое время действовать.
Кстати, о путешествиях. В июне в Весах проснется к ним непреодолимая тяга. Так зачем же себя останавливать?
Скорпион
Верными спутниками Скорпионов весь июнь будут интуиция и счастливый случай. Если не нарушать определенные правила, можно позволить себе немного больше, чем вы обычно привыкли. Может быть, некоторые из поступков вас и самих удивят, но еще больше вас удивит результат, к которому они приведут: как минимум вам станет проще жить. Настолько проще, что вы начнете считать июнь лучшим своим месяцем в этом году.
Но будут в этом месяце два момента, которые нагонят небольшую тень на ваш такой безоблачный июнь. Первый касается личного. В Скорпионах, которые находятся в отношениях, проснется небывалая ревность. Стоит поддаться ее импульсам, и вы рискуете испортить всё на свете. Уж лучше направить эту энергию на что-нибудь полезное и развивающее. Второй момент — финансовый. В июне у Скорпионов велик риск попасться на удочку мошенников.
Стрелец
Стрельцам в июне стоит остерегаться провокаций. Не исключено, что они встретят нечистых на руку людей, а то и вовсе откровенных мошенников, которые либо обманут, либо подставят — предложат легкие деньги, а все шишки в итоге свалятся на вас. Так что не рассчитывайте на бесплатный сыр и помните, где он чаще всего попадается. Думайте своей головой, не нарушайте закон и «не возжелайте жены ближнего своего». В прямом смысле.
За шашни с замужними женщинами и женатыми мужчинами (тут по ситуации) может прилететь крепкий ответ. Лучше обратить внимание на собственных супругов — в июне они как никогда будут нуждаться в вашем внимании и заботе.
Козерог
— Козероги в июне могут надеяться только на себя. Никакого счастливого случая, который в один момент решил бы все вопросы и проблемы, у них не произойдет. Так что берите дела в свои руки и забудьте о беспечности. Учитывая, что вы привыкли доводить всё до победного конца, ваши старания будут вознаграждены. Правда, другие люди, увидев ваши успехи, могут попробовать взвалить на вас часть своих обязанностей. Не поддавайтесь ни на какие уговоры — это может обернуться тем, что вы подорвете здоровье, — советует Татьяна Дружинина.
Июнь для Козерогов будет благоприятным в плане путешествий и новых знакомств. Не исключено, что вы снова посетите то место, где когда-то были в отпуске, только на этот раз — с деловым визитом.
Водолей
В начале лета Водолеи могут рассчитывать на то, что некоторые их желания будут исполнены. Особенно те, к которым они стремились долго и упорно. Правда, ожидать исполнения каких-то крупных планов не стоит, скорее всего, это окажется какая-то мелочевка. Но если вы к ней стремились, значит она для вас важна. Если же вы решите добиться своих целей любыми средствами, лучше лишний раз подумать: есть вероятность, что вы выберете не самое удачное средство, а результатом принятого решения станет совсем не то, чего вы ожидаете. Например, от вас могут отвернуться близкие люди.
И не взваливайте на себя слишком много — рискуете надорваться. Лучше больше времени уделяйте отдыху и любимым. В плане романтики июнь — ваш месяц. Особенно первая его половина.
Рыбы
Если вы давно раздумывали над приобретением недвижимости, решайтесь на этот шаг в июне. Вероятно, вам подвернется удачная сделка или вариант, лучше которого вы можете и не найти. Как бы то ни было, не затягивайте с решением.
Вообще, июнь у Рыб складывается «домашний». Даже если в ваши планы не входит покупка квартиры или дома, на горизонте может замаячить ремонт. Его тоже не стоит откладывать в долгий ящик.
Рыбам-спортсменам гороскоп пророчит новые рекорды, так что если вы собираетесь принять участие в каких-то соревнованиях — скорее на них регистрируйтесь.
Рыбы-карьеристы подумают, что июнь — самое время, чтобы работать до потери пульса, но это ошибочное мнение заведет вас в тупик и выжмет последние силы. Начало июня лучше посвятить семье, а в вопросах рабочих — плыть по течению.