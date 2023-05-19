Парковка в Рыбацком закончилась пожаром

Пожарным пришлось тушить машину в Рыбацком на юге Петербурга утром 19 мая.
читатель «Фонтанки»
У станции метро «Рыбацкое» под окнами торгового центра загорелся легковой автомобиль: водитель долго пытался припарковаться, а когда наконец встал, из-под капота повалил дым, сообщает читатель «Фонтанки». На место прибыли сотрудники МЧС. На фотографиях читателя видно, как из багажника машины достают вещи, в том числе ватрушку, и складывают на тротуар.
В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» пояснили, что сообщение о том, что у метро «Рыбацкое» горит легковой автомобиль, поступило в 10:20. Сообщений о ДТП не поступало. Причины возгорания пока неизвестны. Данных о пострадавших нет.