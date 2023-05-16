СК: В Брянской области БПЛА сбросил взрывное устройство на машину полицейских

Об обстреле служебной машины МВД рассказывает 16 мая информационный центр СК России в подборке фактов «преступной деятельности ВСУ», которые намерен расследовать Следком.
ВСУ обстреляли населённый пункт Хоромное в Брянской области, сообщает СК со ссылкой на «социальные медиа».
«После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — говорится в сообщении.
В Брянской области 13 мая сбили российские Ми-8, Су-35 и Су-34. Пострадала женщина, на неё упали горящие обломки. Сегодня там сбили украинский беспилотник.