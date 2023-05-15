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    Мальчик на самокате попал под машину на Рябовском. У водителя с начала года — 25 штрафов

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    Статистику пострадавших в ДТП с самокатами воскресным вечером пополнил мальчик из Красногвардейского района Петербурга. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» 15 мая.

    ДТП произошло вчера в 19:45 на Рябовском шоссе, между улицами Коммуны и Лесопарковой. По предварительной информации, 27-летний мужчина из Воронежа на «Шевроле» сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. 11-летний четвероклассник ехал по «зебре» на самокате. Его доставили в детскую больницу № 5, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму живота, состояние — тяжёлое.

    Про водителя известно, что он в этом году 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. Штрафы оплачены.


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