Мальчик на самокате попал под машину на Рябовском. У водителя с начала года — 25 штрафов

Статистику пострадавших в ДТП с самокатами воскресным вечером пополнил мальчик из Красногвардейского района Петербурга. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» 15 мая.
ДТП произошло вчера в 19:45 на Рябовском шоссе, между улицами Коммуны и Лесопарковой. По предварительной информации, 27-летний мужчина из Воронежа на «Шевроле» сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. 11-летний четвероклассник ехал по «зебре» на самокате. Его доставили в детскую больницу № 5, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму живота, состояние — тяжёлое.
Про водителя известно, что он в этом году 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. Штрафы оплачены.