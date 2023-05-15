Бастрыкин: Блогеры-коучи должны подтверждать профпригодность. Возможны новые проверки

Блогеров-коучей надо обязать подтверждать свою профпригодность. Такое мнение высказал на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, фрагменты из которого публикуются 15 мая . Также, по его словам, СК предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей этого негативного контента. Возможны и новые проверки в отношении популярных блогеров.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал Бастрыкин.



Напомним, уголовные дела уже возбуждены в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Это первые такие дела, раньше в отношении блогеров их не возбуждали, отметил Бастрыкин. Однако такие преступления не уникальные, «это обычный состав, отнесенный к подследственности СК России».



Бастрыкин также подчеркнул, что у некоторых блогеров число подписчиков «сопоставимо с аудиторией некоторых средств массовой информации, это миллионы людей» и на продаже своих услуг или товаров они «стали зарабатывать значительные капиталы».

