Бастрыкин: Блогеры-коучи должны подтверждать профпригодность. Возможны новые проверки

Блогеров-коучей надо обязать подтверждать свою профпригодность. Такое мнение высказал на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, фрагменты из которого публикуются
«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал Бастрыкин.
Напомним, уголовные дела уже возбуждены в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Это первые такие дела, раньше в отношении блогеров их не возбуждали, отметил Бастрыкин. Однако такие преступления не уникальные, «это обычный состав, отнесенный к подследственности СК России».
Бастрыкин также подчеркнул, что у некоторых блогеров число подписчиков «сопоставимо с аудиторией некоторых средств массовой информации, это миллионы людей» и на продаже своих услуг или товаров они «стали зарабатывать значительные капиталы».
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Ранее глава СК сообщил, что основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила только 10 миллионов из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.
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