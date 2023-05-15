Врачи назвали 9 привычек, которые незаметно полнят. А какие из них есть у вас?

Если вы постоянно стремитесь к стройности или хотите похудеть за две недели, чтобы влезть в «то самое» платье, то спешим вас расстроить — так вы наберете только больше! Диеты с большим дефицитом калорий помимо прямого вреда для здоровья могут принести еще один сюрприз. У вас может существенно замедлиться метаболизм, в том числе и процесс жиросжигания. По словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Натальи Игнатовой, организм будет постоянно испытывать сильный стресс и стараться запастись калориями на будущее.

— При расширении диеты вы быстро наберете тот вес, который был до голодовки. Для удержания результата необходимо снижать вес очень медленно, чтобы организм успел адаптироваться и привык к новому порядку, — говорит специалист.



Диета допустима, но, по словам врача-эндокринолога «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасии Остапенко, всё, что мы можем себе позволить, — это за 3–6 месяцев снизить вес на 5–10% и следить дальше за удержанием веса.

— При соблюдении низкокалорийного питания не рекомендуется снижать калорийность питания менее 1200 калорий в сутки для женщин и менее 1500 калорий в сутки для мужчин, — говорит Остапенко.