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    В центре Мурманска подожгли военкомат

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    В центре Мурманска молодой мужчина поджег областной военкомат на улице Капитана Буркова, 4. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который уже признался в содеянном, пишет 14 мая издание «Северпост».

    Полиция задержала 19-летнего Шамиля. По неподтвержденной информации, мужчина рассказал, что пойти на поджег его заставили шантаж и угрозы в интернете от неизвестного пользователя.

    Момент поджога был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как мужчина выбивает окно цокольного этажа, обливает раму жидкостью из канистры и поджигает.

    Огонь успел распространиться на мебель и технику в кабинете соцобеспечения, пожарные справились с возгоранием за час.

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