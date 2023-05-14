В центре Мурманска подожгли военкомат

В центре Мурманска молодой мужчина поджег областной военкомат на улице Капитана Буркова, 4. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который уже признался в содеянном, пишет 14 мая издание «Северпост».

Полиция задержала 19-летнего Шамиля. По неподтвержденной информации, мужчина рассказал, что пойти на поджег его заставили шантаж и угрозы в интернете от неизвестного пользователя.

Момент поджога был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как мужчина выбивает окно цокольного этажа, обливает раму жидкостью из канистры и поджигает.

Огонь успел распространиться на мебель и технику в кабинете соцобеспечения, пожарные справились с возгоранием за час.