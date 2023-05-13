В ДТП с 91-летним водителем под Петербургом погибла молодая мотоциклистка

29-летняя девушка скончалась после аварии с «Мерседесом» рядом с поселком Кирилловское Выборгского района Ленобласти. За рулем машины был 91-летний пенсионер.

О ДТП сообщает 13 мая региональное управление МВД. Машина и мотоцикл «Ямаха» столкнулись после шести вечера на трассе вблизи Выборга. 29-летняя девушка погибла на месте.

В полиции уточняют, что владельцу и водителю «Мерседеса» стукнул 91 год. По данным «Фонтанки», у него давно просрочена страховка на машину.

В сообществе «Мотосолидарность ДТП» сообщается со слов очевидца, что водитель совершал обгон по встречной полосе.