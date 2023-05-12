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    Таран отбойника на «Санкт-Петербургском южном полукольце» превратил автомобиль в факел

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    После ДТП на федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе Ленобласти ночью с 11 на 12 мая спасателям пришлось тушить автомобильный пожар. От машины остался остов, но водителю повезло.

    В 23:50 11 мая дежурному поступила информация о ДТП на 64-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan, следуя в направлении Большой Ижоры, не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина загорелась.

    Прибывшие на место пожарные 43-й пожарно-спасательной части Ленобласти потушили автомобиль. Люди в результате происшествия не пострадали.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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