Таран отбойника на «Санкт-Петербургском южном полукольце» превратил автомобиль в факел

После ДТП на федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе Ленобласти ночью с 11 на 12 мая спасателям пришлось тушить автомобильный пожар. От машины остался остов, но водителю повезло.

В 23:50 11 мая дежурному поступила информация о ДТП на 64-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan, следуя в направлении Большой Ижоры, не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина загорелась.