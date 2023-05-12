Россиянин пропал на Пхукете: его смыла огромная волна

Спасатели ищут россиянина, пропавшего на острове Пхукет (Таиланд). Крупная волна обрушилась на него и ещё троих мужчин, когда те стояли на прибрежных скалах в районе Равай. Об этом 12 мая сообщает интернет-портал Phuket News.

Инцидент произошел в лагуне Лем Промтхеп около 9:30 утра в пятницу. Троим туристам удалось выбраться на берег после того, как их смыло в море. Сейчас они в безопасности. Причем одного пришлось доставить в больницу для лечения травм, полученных при падении.



Ещё одного человека пока не нашли. В поисках задействованы профессиональные спасатели и добровольцы, применяются частные дроны. По предварительным данным, пропавший — 32-летний Юрий Смоян.

