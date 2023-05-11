Госпитализирован с инсультом Глеб Панфилов, в начале года умерла его жена Инна Чурикова

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов попал в Институт им. Склифосовского с инсультом 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.



По его словам, острому нарушению кровоснабжения мозга 88-летнего режиссера и сценариста предшествовало его падение.



«Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо», — рассказал Варшавер агентству.



Среди самых известных фильмов и сериалов Панфилова: «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом», «Без вины виноватые», работа в качестве сценариста с Никитой Михалковым на картинах «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель». В 2021 году вышел его последний фильм — «Иван Денисович».

