Горсуд отказался отменить итоги выборов по участку с «поддельными» членами комиссии

Городской суд Петербурга 11 мая отказался признать недействительными итоги выборов в Заксобрание города в 2021 году на участке (УИК №177), который «прославился» тем, что роли членов избирательной комиссии на нем исполняли посторонние люди.
Как рассказал «Фонтанке» один из истцов, член партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов, который был кандидатом по этому участку, суд отказался удовлетворить все ходатайства истца. Анисимов просил провести почерковедческую и портретную экспертизы, в которых ему отказал суд первой инстанции. А также установить владельцев номеров телефонов людей, которые в день выборов числились в чате участковой избирательной комиссии в Whats App.
«Будем подавать кассацию. Обязательно будем продолжать дальше добиваться справедливости, потому что всё что это шито белыми нитками, - прокомментировал Анисимов. - Суд сказал, что не может подменять собой работу полиции, хотя я обращался за судебной защитой».
УИК №177 на Васильевской острове получил всероссийскую известность в сентябре 2021 года, когда в Петербурге одновременно проходили выборы в Госдуму и Заксобрание. На избирательном участке функции членов комиссии выполняли люди, которые не имеют отношения к данному УИКу. «Фонтанка» нашла и показала всех героев этой истории, а также назвала их имена.
В первой инстанции по иску Анисимова, а также другого кандидата в депутаты (от «Справедливой России») Нэлли Вавилиной Василеостровский райсуд отказал в удовлетворении в апреле 2022 года. При этом суд удовлетворил ходатайство о вызове трех членов комиссии в суд в качестве свидетелей, однако они так и не явились.