Горсуд отказался отменить итоги выборов по участку с «поддельными» членами комиссии

Городской суд Петербурга 11 мая отказался признать недействительными итоги выборов в Заксобрание города в 2021 году на участке (УИК №177), который «прославился» тем, что роли членов избирательной комиссии на нем исполняли посторонние люди.



Как рассказал «Фонтанке» один из истцов, член партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов, который был кандидатом по этому участку, суд отказался удовлетворить все ходатайства истца. Анисимов просил провести почерковедческую и портретную экспертизы, в которых ему отказал суд первой инстанции. А также установить владельцев номеров телефонов людей, которые в день выборов числились в чате участковой избирательной комиссии в Whats App.