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    Суд в Петербурге отказался отменить итоги выборов по избиркому с «поддельными» членами комиссии

    Василеостровский районный суд Петербурга 6 апреля отказал в удовлетворении исков кандидатов в депутаты Законодательного собрания Дмитрия Анисимова и Нэлли Вавилиной об отмене итогов выборов на избирательном участке №177, передает корреспондент «Фонтанки». УИК прославился тем, что роли членов комиссии там «играли» посторонние люди.

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    Об этой истории подробно рассказывала «Фонтанка». Редакция нашла людей, которые «изображали» членов комиссии, показала их лица и назвала их имена. В сентябре 2021 года, в первый день выборов, в чате избирательной комиссии секретарь Анастасия Селиванова опубликовала сообщение, в котором попросила шестерых людей запомнить, как их зовут на ближайшие три дня. Распределенные имена совпадают с именами реальных членов избирательной комиссии. Позднее, уже на суде, Селиванова и глава комиссии Мария Мулюк объяснили сообщение в рабочем чате «шуткой».

    Наиболее очевидная «актриса» — 52-летняя блондинка с короткой стрижкой. На видео, снятом в УИК во время выборов, эта женщина представляется членом комиссии 22-летней Елизаветой Метелкиной. В ходатайстве о вызове в качестве свидетеля по делу именно этого члена комиссии суд отказал. На одном из предыдущих заседаний несоответствие фото и паспортного возраста Метелкиной секретарь УИК (девушки приходятся друг другу сестрами) объяснил тем, что ее родственница просто «очень плохо выглядит».

    Также суд отказал истцам и в проведении портретной экспертизы МВД, чтобы сравнить лица членов комиссии на видеозаписях с фото в паспорте. Об этом истцы просили, так как ответчик предоставил копии паспортов, переснятых множество раз с уже сделанных копий, и качество этих документов не позволяло даже отдаленно идентифицировать обладателей паспортов.

    Несмотря на то, что ранее суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд троих членов комиссии — Алену Михайлову, Ксению Лонщакову и Дмитрия Пашкова, на заседание никто из них так и не явился.

    «Мне кажется, тут все было очевидно с самого начала, <...> здесь они на судебное заседание злостно не являлись. Значит, я делаю вывод, что им есть что скрывать», — сказал Анисимов. Он обратил внимание, что люди, которые выдавали себя за членов УИК, отказывались предъявить свои удостоверения.

    Нэлли Вавилина поддержала второго истца. «Настолько очевидный факт предлогов и подставных лиц. Не замечать этого — просто удивительно. Не представляю, как мы будем преподносить это нашим избирателям, так как не только весь Васильевский остров, но весь город, вся страна в курсе этой совершенно безобразной ситуации, которая произошла», — сказала она.

    Представители участковой комиссии №177, вышестоящей территориальной комиссии №2 и прокурор на заседании заявили, что иск следует отклонить. Приведенные доказательства им не показались убедительными.

    Анисимов и Вавилина подтвердили редакции, что намерены оспорить решение суда.

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    Комментарии (3)

    Russian Lives Matter
    Между судами и избирательными комиссиями очень много общего... Качество актерского мастерства одинаково паршивое. Брали бы уже на эти должности профессиональных актеров и не позорились бы.
    Local
    Апофеоз избирательной и судебной систем.
    муматор
    ах-ха-ха! Ну, подумаешь, поддельный избирком, выборы же "настоящие", да?
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