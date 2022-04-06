Суд в Петербурге отказался отменить итоги выборов по избиркому с «поддельными» членами комиссии

Об этой истории подробно рассказывала «Фонтанка» . Редакция нашла людей, которые «изображали» членов комиссии, показала их лица и назвала их имена. В сентябре 2021 года, в первый день выборов, в чате избирательной комиссии секретарь Анастасия Селиванова опубликовала сообщение, в котором попросила шестерых людей запомнить, как их зовут на ближайшие три дня. Распределенные имена совпадают с именами реальных членов избирательной комиссии. Позднее, уже на суде, Селиванова и глава комиссии Мария Мулюк объяснили сообщение в рабочем чате «шуткой» .

Наиболее очевидная «актриса» — 52-летняя блондинка с короткой стрижкой. На видео, снятом в УИК во время выборов, эта женщина представляется членом комиссии 22-летней Елизаветой Метелкиной. В ходатайстве о вызове в качестве свидетеля по делу именно этого члена комиссии суд отказал. На одном из предыдущих заседаний несоответствие фото и паспортного возраста Метелкиной секретарь УИК (девушки приходятся друг другу сестрами) объяснил тем, что ее родственница просто «очень плохо выглядит».



Также суд отказал истцам и в проведении портретной экспертизы МВД, чтобы сравнить лица членов комиссии на видеозаписях с фото в паспорте. Об этом истцы просили, так как ответчик предоставил копии паспортов, переснятых множество раз с уже сделанных копий, и качество этих документов не позволяло даже отдаленно идентифицировать обладателей паспортов.



Несмотря на то, что ранее суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд троих членов комиссии — Алену Михайлову, Ксению Лонщакову и Дмитрия Пашкова, на заседание никто из них так и не явился.

