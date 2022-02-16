Как скинуть три десятка лет без диет и спорта. Рецепт от петербургского избиркома

Фото: скриншот видео / коллаж / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







На судебном заседании по «поддельному» избирательному участку, где роли членов комиссии во время выборов явно играли посторонние люди, в женщине, разменявшей шестой десяток, уверенно опознали 22-летнюю красавицу. Рецепт омоложения имеет свои минусы: посторонние считают, что девушка просто «очень плохо выглядит».

В Василеостровском районном суде 16 февраля в очередной раз пытались разобраться в удивительных событиях, которые происходили во время подзабытых уже сентябрьских выборов в Заксобрание и Госдуму на избирательном участке № 177. А именно: кем же были люди, которые в эти дни выдавали себя за членов участковой комиссии. «Фонтанка» уже рассказывала эту историю, в которую сначала не верили даже журналисты, что половина избирательной комиссии — это подделка, а за членов УИК (которая проводит выборы и подсчитывает итоги народного волеизъявления) себя выдавали совершенно другие люди.



Повод для встречи в суде — иски от кандидатов в ЗакС от «Яблока» Дмитрия Анисимова и от «Справедливой России» — Нелли Вавилиной, их объединили в одно производство. Оба добиваются признания итогов выборов на этом участке недействительными.

С 25 октября, когда состоялось первое заседание по делу, стены судебного зала впервые увидели двух женщин, которых там ждали уже очень долго. В суд были вызваны председатель участковой комиссии Мария Мулюк и секретарь Анастасия Селиванова.

Мария Мулюк пришла на заседание с восьмимесячным ребенком, заверив судью, что оставить дитя ей совсем не с кем. В перерыве на вопрос, как же она работала в качестве председателя избиркома на трехдневных выборах, которые предполагают значительный объем работы для комиссий и до старта голосования, пояснила, что на эти дни нанимала няню.

«Такого как бы не было», — этими словами женщина опровергла версию о поддельных членах избиркома. Она заверила суд, что все три дня на выборах проработали настоящие члены комиссии, она их прекрасно знает — настолько хорошо, что в последний раз проверяла у них документы еще в 2019 году.



Ребенок периодически тоже давал «показания» — судья терпеливо прерывал процесс. После очередной детской реплики успокоить дитя в коридоре взялась представитель вышестоящей территориальной комиссии. Когда она вернулась, младенец сидел спокойно, но выронил соску. Каково же было удивление присутствующих, когда мать спокойно подняла ее с пола, облизала и вернула в рот ребенку.

Мулюк пролила свет на обстоятельства, которые мешают ее коллегам по избирательной комиссии получить повестки и явиться на процесс. «Мне передавали повестки, я дозванивалась до людей. Они, к сожалению, уже на меня не берут трубку, потому что люди уже настолько затравлены, что СМИ, что всеми остальными, что они просто не берут трубку. Сейчас они на контакт не выходят», — рассказала она. Вне стен зала Мулюк уточнила, что «травили» членов УИК журналисты. В частности, «Фонтанки» и BBC, которые названивали и мешали работать. К слову, в последний раз наша редакция беспокоила их еще в конце сентября.

Председатель комиссии не стала отрицать, что рабочий чат УИК, в котором появилось сообщение о распределении ролей реальных членов комиссии между симулякрами, действительно существовал и что секретарь комиссии Анастасия Селиванова действительно опубликовала там сообщение с указанием, кому какая роль.



Фото: фрагмент скриншота приложения Поделиться Поделиться







Судья Александр Валентов попросил главу УИК прокомментировать это сообщение. «Это была, к сожалению, неудачная шутка», — ответила Мулюк. По ее словам, обстоятельства этого проявления юмора таковы: в комиссии каждый год меняются члены от партии «Яблока», и каждый новый выдвиженец просит своих коллег предъявить удостоверяющие личность документы и рассказать, кто есть кто. «Нам это все надоело и мы как бы решили... Получается, как неудачная шутка», — призналась она.

Судья просит Мулюк опознать по фото трех человек. В материалах дела скрины аватаров из WhatsApp трех симулякров: Филиппа Стрижанова, который играл роль Владислава Карпова, Евгении Серебровой, исполнительницы роли Ксении Лонщаковой, и Ольги Грицевой, изображавшей Елизавету Метелкину. Тем не менее председатель уверенно опознала их как настоящих членов избиркома. Изумительнее всего, что она узнала длинноволосую 22-летнюю Метелкину на фото короткостриженной 52-летней Грицевой. «То есть вы считаете, что этой женщине 22 года», — изумился истец Анисимов. «По поводу того, как кто выглядит...Все по-разному, — ответила Мулюк и контратаковала по женски коварным вопросом, — вот вы мне, например, сколько дадите лет?» От потенциальной драмы ситуацию спас судья — он снял этот вопрос.



Если Мулюк в суде просто опрашивали, то зашедшая в зал секретарь комиссии Анастасия Селиванова уже предстала в роли свидетеля. Если такой солжет в суде, это уже уголовно наказуемое деяние.

Селиванова так же уверенно опознала на фото всех троих. Она должна знать юную Метелкину лучше других — девушки приходятся друг другу сестрами. «Елизавета Павловна очень плохо выглядит, — высказалась о родственнице секретарь. — Потому что она...» «...на 30 лет старше», — закончил за нее Анисимов. «Это очень субъективно, но Лиза болеет. Она еще и на голосовании [по поправкам] в Конституцию очень плохо выглядела. Я не уверена, что у нее за болезнь, и проходит ли она химию», — пояснила девушка.



Фото: фрагмент скриншота приложения Поделиться Поделиться







Секретарь комиссии уверенно повторила версию председателя о появлении в рабочем чате сообщения о распределении ролей. «Да, это я писала это сообщение. Это на самом деле издевка. Не очень корректно получилось, — кокетливо рапортовала Селиванова. — Я неудачно пошутила». Судья уточнил, чем было вызвано желание пошутить в чате, касающемся выборов. Как объяснила Селиванова, некоторые члены комиссии во время голосования «постоянно требовали» показать документы, в частности женщина, которая ранее была представителем партии «Яблоко». «Можно сказать, затроллила наших ребят. Новый товарищ от партии «Яблоко» точно так же начал: а вы от какой партии, а вы зачем, почему... Просто издевка в его сторону была. И вообще, издевка в сторону тех, что дотошно постоянно доставали вопросами».



На видео с камер наблюдения на участке Селиванова опознала как настоящих членов комиссии, так и актеров-симулякров. Впрочем, лучше всего их видно на видеозаписях, которые снимали члены вышестоящей территориальной инстанции, эти материалы приобщены к делу, но пока свидетельницу не просили опознать людей на нем. Редакция надеется, что суд все же добьется, чтобы члены комиссии предстали на заседании лично, и сличит их с людьми на видео. Поиск сходства в этом случае будет затруднен.

Пока, кроме видео, в материалах дела есть копии паспортов членов комиссии. Но качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего: это сканы копий фото документов во втором и третьем «поколениях» (то есть, когда делается ксерокопия с ксерокопии). По словам Анисимова, в паспорте Метелкиной вместо фото просто черное пятно. Но даже по нему проглядывается силуэт длинноволосой девушки.

Истец попросил суд одобрить проведение портретной экспертизы МВД и принудительном приводе в суд членов комиссии. Судья дал добро только на то, чтобы принудительно на заседание доставили троих: Алену Михайлову, Ксению Лонщакову и Дмитрия Пашкова. А в вызове в качестве свидетеля наиболее наглядного примера с 30-летним расхождением между копией и оригиналом — Метелкиной — было отказано.



Следующее заседание назначено на 11:00 11 марта.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

