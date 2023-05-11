Россия собирается провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

В федеральном центре «Сириус» с 29 февраля по 7 марта 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Об этом 11 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Тогда у нас присутствовало 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Понимаем вызовы, которые существуют на сегодня, но честно говоря, считаем, что задачу должны поставить себе не меньшую — 20 тыс. как раз позволяет площадка

«Для нас задача не опустить планку по сравнению с 2017 годом, а поднять ее выше <…> Тогда у нас присутствовало 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Понимаем вызовы, которые существуют на сегодня, но честно говоря, считаем, что задачу должны поставить себе не меньшую», — рассказал он на первом заседании оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи.