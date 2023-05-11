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    Россия собирается провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

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    В федеральном центре «Сириус» с 29 февраля по 7 марта 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Об этом 11 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

    Тогда у нас присутствовало 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Понимаем вызовы, которые существуют на сегодня, но честно говоря, считаем, что задачу должны поставить себе не меньшую — 20 тыс. как раз позволяет площадка

    «Для нас задача не опустить планку по сравнению с 2017 годом, а поднять ее выше <…> Тогда у нас присутствовало 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Понимаем вызовы, которые существуют на сегодня, но честно говоря, считаем, что задачу должны поставить себе не меньшую», — рассказал он на первом заседании оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи.

    Кириенко отметил, что может вырасти количество стран-участников фестиваля. Это станет лишним подтверждением бессмысленности разговоров о попытках изоляции России, добавил он.

    Также Кириенко рассказал, что планируется расширить возраст участников — принять участие в фестивале смогут школьники.

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    Всемирный фестиваль молодежиСергей Кириенко
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    Комментарии 7

    Гость11 Мая 2023 в 13:09
    Смешно..
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