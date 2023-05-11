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    На Камчатке осудили двух военных за отказ участвовать в боевых действиях

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    Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения. Они отказались принимать участие в спецоперации. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на 35-й гарнизонный военный суд.

    Оба мужчины отказались от участия в боевых действиях в январе 2023 года.

    «Не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях в соответствии с приказом командира воинской части о необходимости его убытия на специальную военную операцию», — говорится в решении суда.

    Обоим назначили наказание в виде лишения свобод на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

    Приговоры в законную силу еще не вступили.

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