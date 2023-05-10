В центре Петербурга задержали тирана, который угрожал своей даме и детям, но ранил холодильник

Росгвардейцы задержали вооруженного петербуржца, который угрожал расправой своей женщине и ее детям. Об этом 10 мая сообщает пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Накануне вечером жильцы дома на Гороховой сообщили в правоохранительные органы о семейном скандале. Из квартиры доносились женские и детские крики, а также грохот. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого мужчину, который избил свою сожительницу, а затем угрожал ножом ее малолетним детям.
В ходе скандала он устроил погром в квартире и нанес множественные «ранения» двери холодильника. Нарушитель был обезоружен и закован в наручники, после чего доставлен в отдел полиции. Пострадавшей была вызвана скорая, медики диагностировали у нее ушибы и черепно-мозговую травму.