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    В Кремле не видели новое обращение Евгения Пригожина на 9 мая

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    В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором тот говорит, что его подразделения получили только 10 процентов от необходимых снарядов. Об этом 10 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

    Он отметил, что не может ничего сказать по поводу обращения, поскольку 9 мая было много гостей и много праздничных мероприятий, пишет РИА Новости.

    Ранее Евгений Пригожин заявил о намерении оставить позиции в Артёмовске (украинское название Бахмут) из-за «снарядного голода». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить бойцов «Вагнера» спецназом «Ахмат». Он отправил президенту Владимиру Путину письмо с этой просьбой. Евгений Пригожин в ответ подтвердил готовность уступить место «Ахмату». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не стал комментировать возможный вывод ЧВК из Артёмовска, но отметил, что в Кремле видели заявление Пригожина.

    Подробнее о бахмутской операции и обо всех перипетиях вокруг ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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